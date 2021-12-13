高市14日起再開14莫德納接種站、2國際友善站

高市衛生局公布，14日至17日陸續再開14個莫德納疫苗接種站，包含高雄火車站、家樂福與捷運站等；並14日在美濃國中體育館、14和17日在前鎮漁服中心設國際友善站。

高雄市政府衛生局公布，14日至17日將再開設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗的社區接種站，提供符合資格者接種第1到第3劑莫德納疫苗。

開設場次包括：美濃國中體育館14日上午8時30分到11時30分；高雄市政府1樓大廳14至16日上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分；社教館、國際會議中心15日上午8時30分到11時30分及下午1時30分到4時30分；岡山區老人活動中心15、16日上午8時30分到11時30分及下午1時30分到4時30分。

此外，家樂福新楠店、五甲店、鼎山店，高雄捷運的左營站、美麗島站、三多站在15至17日下午1時30分到4時與4時30分到到晚上7時30分；大東文化藝術中心17日上午8時30分到11時30分及下午1時30分到4時30分；丁丁藥局明誠店在17日下午1時30分到4時及下午4時30分到晚上7時30分；高雄火車站地面層於17日下午1時30分到晚上7時30分，也提供接種莫德納疫苗。

另外，在美濃國中體育館12月14日下午1時30分到4時30分、前鎮漁民服務中心14和17日下午1時30分到4時30分，則將開設「國際友善站」，現場設有翻譯人員，提供英文、越南文、泰文及印尼文等翻譯服務。

衛生局表示，想接種的民眾可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」網站預約，也有開放現場登記接種名額，額滿為止。

此外，高雄各具醫療門診的衛生所，皆仍陸續提供莫德納疫苗接種服務，需事先以電話預約。衛生局並提醒，接種者須攜帶健保卡，接種第2、3劑者需攜帶黃卡。