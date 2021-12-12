「高雄開就賺」吸引破萬餐飲店加入 營收成長2至5成

為對接中央振興五倍券，高市府推出「高雄開就賺」，活動起跑2個月，吸引破萬餐飲店家加入，業者參與率近7成，平均帶動在地店家營收成長2至5成。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，餐飲店家禁止內用，6月到7月業績較去年同期慘跌28.48%；為振興店家，市府推出「高雄開就賺」活動，以五倍券消費滿500元就送100元高雄券刺激消費，活動起跑2個月內就吸引破萬餐飲店家加入，平均帶動在地店家營收成長2至5成。

經發局表示，為讓參與店家更熟悉活動內容，除透過公文、電話聯繫及實地拜訪等方式廣邀業者，活動上路前也在各地區公所舉行14場說明會，並透過高雄銀行、戶政事務所等通路發送高雄券。

在活動開始前就已申請領券、主動透過官網和臉書（Facebook）宣傳，並加碼推出相關優惠的頂鮮擔仔麵高雄分公司副總孔先生表示，11月份開始高雄券詢問度明顯提升，逐漸湧現消費人潮，其中至少有2成消費者表態是因高雄券特地來消費，成功帶動業績成長4至5成。

位於新興區的縣爺小吃部許老闆則表示，高雄券兌換活動推出後，幾乎每天都有消費者來電詢問可否兌換，並邀集三五好友一起來消費用餐。

幕府壽司陳姓執行長說，疫情餐廳禁內用時候有「高雄好家載」結合計程車外送助渡過疫情，現在又有高雄券攬客，業績提升了15%至20%，「許多客人更是說感覺好像被市府招待請吃飯，店內滿意度也大幅提升」。

經發局長廖泰翔表示，高雄為全台餐飲振興範圍最大縣市，業者參與率近7成，成功帶動高雄在地餐飲業營收成長。他也說，高雄券仍在持續發放，尚未申請的店家可洽詢市府加入。