越南籍產業移工來台12年當到副組長 最喜歡台灣人情味

12月18日是國際移民日，移民署與屏東縣府今天下午在勝利星村提前歡慶移民節，內政部次長陳宗彥到場表揚卓越新移民、移工，獲獎的越南籍移工36歲蘇文學有堆高機技術士執照，來台工作12年，和越南籍妻子是在台灣相遇，他以過來人經驗幫助同鄉適應新環境，是新進同鄉最佳導師，今天下午不少同鄉到場為他喝采。

蘇文學說，台灣人友善熱情，包容性也高，預計明年8月回越南，今年獲得肯定，他說，「這是最好的返國禮物」。

越南籍36歲蘇文學（To Van Hoc）因為家庭經濟關係來台灣工作，他在銘榮元公司工作，從基層員工，一路當到小組長、副組長，一份工作做12年，因為疫情關係，預估明年8月將返回越南，他希望能學以致用，未來回越南想創業，開一間鋼鐵工廠。

蘇文學認真肯學態度，深受公司肯定，他也考取堆高機技術士執照等證照。蘇文學在越南只做過小型鐵工，但他很有立體感，看平面圖就知道一張鐵板如果捲成立體鐵桶，要從哪裡開孔才能精準對接結合，看到紙盒展開圖，就能知道要怎麼摺成紙盒。

蘇文學說，剛開始聽不懂中文時，學的很慢，但公司師傅都沒有放棄，「跟著就對了，一遍做一邊看」，了解大家工作方法和習慣後，聽懂的話也越來越多。很感謝在台灣遇到的同事、長官，在台灣賺錢改善越南家中經濟環境，台灣有很好的學習環境，只要保持認真學習態度，誠實，一定會學習到一技之長，之後希望能來台灣旅遊，想念台灣人熱情。

提前慶祝移民節，移民署與屏東縣政府合作，下午在勝利星村封街擴大舉辦慶祝活動，以「南國共好、攜手前行」為主題，屏東冬陽照耀下，熱鬧的踩街遊行揭開活動序幕，縣長潘孟安與陳宗彥到場，與越南、泰國、印尼、美國、法國、日本及韓國等各國來賓，以及新住民和移工朋友們同樂，感謝移民帶來多元文化，為台灣社會挹注新力量。