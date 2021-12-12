用戶注意！高雄岡山、彌陀等3區 台水公告停水23小時

台灣自來水公司第七區管理處公告，為配合公路局道路拓寬辦理管線遷改工程，明天上午9時起，岡山7個里以及彌陀、梓官全區將停水23個小時，直到後天上午8時；水公司也呼籲，民眾請提早於停水前6小時完成儲水，並關閉抽水機電源，以防馬達空轉發生火警。

台水公司第七區管理處指出，配合公路局道路拓寬辦理管線遷改工程，須辦理停水；停水區域包含岡山區協和里、後協里、仁壽里、福興里、壽峰里、前峰里、石潭里；彌陀、梓官全區，計有8726戶停水戶。

水公司提醒，停水前，民眾請提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，同實際的因應停水，關閉抽水機電源。