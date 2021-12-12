快訊

變電所跳電致雙北停電 台電定調：設備故障將依停電時數補償

影／扯！半夜在蘇花改隧道下車跳舞 網轟：有事嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用戶注意！高雄岡山、彌陀等3區 台水公告停水23小時

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
台灣自來水公司第七區管理處公告，為配合公路局道路拓寬辦理管線遷改工程，明天上午9時起，岡山7個里以及彌陀、梓官全區將停水23個小時。圖／取自自來水公司官網
台灣自來水公司第七區管理處公告，為配合公路局道路拓寬辦理管線遷改工程，明天上午9時起，岡山7個里以及彌陀、梓官全區將停水23個小時。圖／取自自來水公司官網

台灣自來水公司第七區管理處公告，為配合公路局道路拓寬辦理管線遷改工程，明天上午9時起，岡山7個里以及彌陀、梓官全區將停水23個小時，直到後天上午8時；水公司也呼籲，民眾請提早於停水前6小時完成儲水，並關閉抽水機電源，以防馬達空轉發生火警。

台水公司第七區管理處指出，配合公路局道路拓寬辦理管線遷改工程，須辦理停水；停水區域包含岡山區協和里、後協里、仁壽里、福興里、壽峰里、前峰里、石潭里；彌陀、梓官全區，計有8726戶停水戶。

水公司提醒，停水前，民眾請提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，同實際的因應停水，關閉抽水機電源。

水公司表示，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，仍民眾見諒，若仍無水可用，可聯繫水公司，將立即派員處理。

台灣自來水公司第七區管理處公告，為配合公路局道路拓寬辦理管線遷改工程，明天上午9時起，岡山7個里以及彌陀、梓官全區將停水23個小時。記者陳弘逸／攝影
台灣自來水公司第七區管理處公告，為配合公路局道路拓寬辦理管線遷改工程，明天上午9時起，岡山7個里以及彌陀、梓官全區將停水23個小時。記者陳弘逸／攝影

停水 岡山

延伸閱讀

停電又停水 賴士葆：蔡政府不要再強辯說台灣不缺電

停電又停水！北市1999被打爆 北水處：多處加壓站跳電

高雄眷村嘉年華首站在岡山登場 將橫跨三軍眷村到明年

苗栗7鄉鎮近萬戶停水47小時 水公司設置28處臨時供水站

相關新聞

用戶注意！高雄岡山、彌陀等3區 台水公告停水23小時

台灣自來水公司第七區管理處公告，為配合公路局道路拓寬辦理管線遷改工程，明天上午9時起，岡山7個里以及彌陀、梓官全區將停水...

大樹區農會苦瓜季登場 陳其邁力推質地脆不苦

高雄市大樹區農會今天上午於姑山倉庫文化產業休閒園區舉辦「110年度高雄市大樹區特色苦瓜季」現場也頒發苦瓜評鑑競賽優勝獎牌...

不只玉荷包、鳳梨還有苦瓜！ 市府辦評鑑提升栽培技術

高雄大樹區為苦瓜主要產區，市政府為推廣在地農產，並強化產地與消費連結，舉辦「高雄市大樹區特色苦瓜季」活動，並由市長陳其邁...

台灣基進屏東黨部成立 縣長潘孟安、綠委到場祝福

台灣基進屏東黨部今成立，縣長潘孟安、民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱都到場祝福。潘孟安說，見證台灣民主新種子一刻，他來自...

等公車不怕風吹日曬了 高市後驛公車站幫乘客撐傘

高雄捷運後驛站公車站鄰近高雄火車站、高醫和住宅商業區，是高市高運量公車站之一，目前有8條公車路線。原有的候車亭因老舊、窄...

黃宣分享職涯 為高雄開「我在旗津騎車夜遊」歌單

高雄市青年局為青年打開職涯視野最廣角，昨晚在衛武營國家藝術文化中心表演廳舉辦大師論壇，邀請2021金音獎最佳創作歌手YE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。