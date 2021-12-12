高雄大樹區農會苦瓜季登場 陳其邁力推質地脆不苦

高雄市大樹區農會今天上午於姑山倉庫文化產業休閒園區舉辦「110年度高雄市大樹區特色苦瓜季」現場也頒發苦瓜評鑑競賽優勝獎牌，大樹農會表示，大樹區為高雄苦瓜種植面積最多的區域，品質優良深受民眾喜愛。

大樹區農會表示，大樹區冬季氣候適宜、土壤條件適當，夏季也以玉荷包及金鑽鳳梨聞名，轄下的苦瓜、絲瓜品質及數量穩定，農會每年舉辦的苦瓜評鑑，吸引農民更注重田間管理及栽種技術精進。

苦瓜季現場有文創市集、大樹農特產展售及親子闖關遊戲，市長陳其邁到場，化身銷售員推廣在地特產，陳其邁表示，大樹苦瓜口感絕佳、質地脆且不苦，涼拌跟熱炒皆宜。

大樹區農會指出，苦瓜評鑑針對苦瓜重量、外觀、整齊度、色澤、皮鱗粗細及果肉品質條件等進行評比，選出優勝農民，本屆優勝者冠軍林國村、亞軍蘇榮華、季軍蔡牛，皆是以友善耕種，減少藥物使用，讓民眾吃得健康。