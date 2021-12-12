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不只玉荷包、鳳梨還有苦瓜！ 市府辦評鑑提升栽培技術
高雄大樹區為苦瓜主要產區，市政府為推廣在地農產，並強化產地與消費連結，舉辦「高雄市大樹區特色苦瓜季」活動，並由市長陳其邁親自頒獎給獲獎農民；他說，苦瓜種植面積從80多公頃增加至200公頃，因種植環境特殊，因此，從外觀就能辨識出是來自大樹區的白玉苦瓜。
市府去年開始辦理苦瓜評鑑，針對苦瓜的重量、外觀、整齊度、色澤、皮鱗粗細及果肉品質等條件，選出優勝農民，提升大樹區整體在地苦瓜栽培技術及品質。
今年苦瓜品質評鑑，由在地農民林國村奪冠，今年76歲的他，擁有超過50年的種植經驗，本身在大樹種植約一甲半的土地白玉苦瓜，去年評鑑賽獲第三名，今年帶著平常心，一如往年參賽，卻獲冠軍，也令他相當意外也開心。
聊到獲獎心得，林國村說，種植苦瓜好壞，取決於每年氣候與土壤情況，今年獲獎，明年未必會有好成績，他也不忘推薦在地白玉苦瓜，口感絕佳，質地脆且不苦，不管是涼拌或熱炒皆合適。
陳其邁說，大樹區因冬季氣候適宜及土壤條件肥沃，所栽培出來的苦瓜及絲瓜品質穩定，其中，大樹苦瓜是高雄最主產地，原種植面積約83公頃，今年已成長至200公頃，且苦瓜是含有維他命c最多的蔬果，因此又稱「瓜中c王」。
他還說，大樹除了苦瓜，玉荷包、鳳梨都好吃，雖然對岸沒向台灣買鳳梨，但內銷市場、不管是網路或大賣場，都有不錯的成績。
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