台灣基進屏東黨部成立 縣長潘孟安、綠委到場祝福

台灣基進屏東黨部今成立，縣長潘孟安、民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱都到場祝福。潘孟安說，見證台灣民主新種子一刻，他來自基層，從鄉民代表開始做起，被基進黨這群年輕人所感動，年輕人願意把青春、體力，奉獻投入民主政治，看到這群年輕人覺得很有未來。

台灣基進在南台灣成立高雄、台南、嘉義，今天成立屏東黨部，也象徵完成南台灣最後一塊拼圖。基進黨對於下屆地方選舉也派出人選，基進黨屏東黨部主委陳秋豪將參選屏東縣議員、基進黨屏東黨部特助黃政誥參選屏東市民代表。

台灣基進屏東黨部今成立，屏東縣長潘孟安、民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱都到場祝福。

「見證台灣民主新種子一刻」，潘孟安說，看到基進黨，讓他想到30年前民進黨創黨時，他也跟基進黨創黨這些年輕人一樣懷抱理想抱負，如何為故鄉改變，他來自基層，也是政治人物中頭一個從選鄉民代表開始，到縣議員、國會到地方首長，一路累積養分與能量。

潘孟安說，基進的年輕人，願意把青春、體力，奉獻投入民主政治，看到這群年輕人很感動。潘孟安也期勉基進黨，不要忘了初衷、來自哪裡，政治人物長期被檢驗，不要被權利驕傲有所變質，要選擇一個願意跟大家打拚，願意流汗，而不是噴口水、作秀的。潘孟安現場也不忘宣講公投要投下四個不同意，也提醒大家這次公投對來台灣來說很關鍵的。