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台灣基進屏東黨部成立 縣長潘孟安、綠委到場祝福

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
台灣基進黨屏東黨部今成立，主委陳秋豪（左）、特助黃政誥，當將投入下屆地方選舉，陳秋豪參選縣議員、黃政誥參選屏東市民代表。記者劉星君／攝影
台灣基進黨屏東黨部今成立，主委陳秋豪（左）、特助黃政誥，當將投入下屆地方選舉，陳秋豪參選縣議員、黃政誥參選屏東市民代表。記者劉星君／攝影

台灣基進屏東黨部今成立，縣長潘孟安、民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱都到場祝福。潘孟安說，見證台灣民主新種子一刻，他來自基層，從鄉民代表開始做起，被基進黨這群年輕人所感動，年輕人願意把青春、體力，奉獻投入民主政治，看到這群年輕人覺得很有未來。

台灣基進在南台灣成立高雄、台南、嘉義，今天成立屏東黨部，也象徵完成南台灣最後一塊拼圖。基進黨對於下屆地方選舉也派出人選，基進黨屏東黨部主委陳秋豪將參選屏東縣議員、基進黨屏東黨部特助黃政誥參選屏東市民代表。

台灣基進屏東黨部今成立，屏東縣長潘孟安、民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱都到場祝福。

「見證台灣民主新種子一刻」，潘孟安說，看到基進黨，讓他想到30年前民進黨創黨時，他也跟基進黨創黨這些年輕人一樣懷抱理想抱負，如何為故鄉改變，他來自基層，也是政治人物中頭一個從選鄉民代表開始，到縣議員、國會到地方首長，一路累積養分與能量。

潘孟安說，基進的年輕人，願意把青春、體力，奉獻投入民主政治，看到這群年輕人很感動。潘孟安也期勉基進黨，不要忘了初衷、來自哪裡，政治人物長期被檢驗，不要被權利驕傲有所變質，要選擇一個願意跟大家打拚，願意流汗，而不是噴口水、作秀的。潘孟安現場也不忘宣講公投要投下四個不同意，也提醒大家這次公投對來台灣來說很關鍵的。

立委莊瑞雄、周春米與鍾佳濱，三人先後趕到現場。莊瑞雄說，台灣基進黨成立、壯大，對民進黨來說是很大鞭策，期待在屏東深耕，政黨之間做良性競爭。周春米說，台灣基進黨堅持台灣價值，都是年輕人打拚，也要向年輕人多學習，多溝通，多互動。鍾佳濱在結束前到場，現場提醒大家公投投下四個不同意，縣長選鍾佳濱。

屏東縣長潘孟安（左）出席台灣基進黨屏東黨部成立，中為台灣基進黨主席陳奕齊，右為屏東主委陳秋豪。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（左）出席台灣基進黨屏東黨部成立，中為台灣基進黨主席陳奕齊，右為屏東主委陳秋豪。記者劉星君／攝影
台灣基進黨屏東黨部成立，民進黨立委周春米（中）出席。記者劉星君／攝影
台灣基進黨屏東黨部成立，民進黨立委周春米（中）出席。記者劉星君／攝影
台灣基進黨屏東黨部成立，民進黨立委莊瑞雄出席。記者劉星君／攝影
台灣基進黨屏東黨部成立，民進黨立委莊瑞雄出席。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（左）出席台灣基進黨屏東黨部成立，中為台灣基進黨主席陳奕齊，右為屏東主委陳秋豪。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（左）出席台灣基進黨屏東黨部成立，中為台灣基進黨主席陳奕齊，右為屏東主委陳秋豪。記者劉星君／攝影

屏東縣 基進黨 潘孟安

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