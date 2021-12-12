快訊

疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

等公車不怕風吹日曬了 高市後驛公車站幫乘客撐傘

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
捷運後驛站公車站候車亭整修後可提供更寬敞、舒適的候車空間。記者林巧璉／攝影
捷運後驛站公車站候車亭整修後可提供更寬敞、舒適的候車空間。記者林巧璉／攝影

高雄捷運後驛站公車站鄰近高雄火車站、高醫和住宅商業區，是高市高運量公車站之一，目前有8條公車路線。原有的候車亭因老舊、窄小已不敷使用，高市交通局重新打造後驛站1號、2號出口候車亭，除了營造大空間外，還有LCD公車動態和手機充電座。

嶄新的後驛公車站亭在外觀造型簡潔俐落，打造城市時尚感，夜間更利用投光燈、地底崁燈、屋頂流線型燈帶等，營造夜間城市美感。交通局表示，屋頂造型也呼應後驛商圈「彩繪天空傘」，站體背板使用大片強化玻璃和噴砂方式呈現高市主要觀光景點，期能成為新的打卡熱點。附近居民說，候車亭有雨傘很有趣，整體變得生動、活潑。

公車族李小姐說，之前等車常因人太多沒辦法在亭內遮風避雨，新的候車亭寬敞、舒適，還有公車動態資訊和USB充電座，真的非常方便。精通局表示，希望讓候車亭不只是等車的空間，也是乘客體驗城市街道美感的裝置藝術。捷運後驛站公車站以時尚、觀光、科技和舒適等四大概念設計。

捷運後驛站公車站候車亭整修後可提供更寬敞、舒適的候車空間。記者林巧璉／翻攝
捷運後驛站公車站候車亭整修後可提供更寬敞、舒適的候車空間。記者林巧璉／翻攝
捷運後驛站公車站候車亭整修後可提供更寬敞、舒適的候車空間。記者林巧璉／翻攝
捷運後驛站公車站候車亭整修後可提供更寬敞、舒適的候車空間。記者林巧璉／翻攝

公車 捷運

延伸閱讀

快點生！高市市民集團婚禮 陳其邁推做月子補助

投票前黃金周 高雄綠營專攻市場婆婆媽媽選票

防高賠率影響公投 高市警局嚴查賭盤一開就抓

營造友善空間 高市邀身障者檢視公車無障礙設施

相關新聞

不只玉荷包、鳳梨還有苦瓜！ 市府辦評鑑提升栽培技術

高雄大樹區為苦瓜主要產區，市政府為推廣在地農產，並強化產地與消費連結，舉辦「高雄市大樹區特色苦瓜季」活動，並由市長陳其邁...

台灣基進屏東黨部成立 縣長潘孟安、綠委到場祝福

台灣基進屏東黨部今成立，縣長潘孟安、民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱都到場祝福。潘孟安說，見證台灣民主新種子一刻，他來自...

等公車不怕風吹日曬了 高市後驛公車站幫乘客撐傘

高雄捷運後驛站公車站鄰近高雄火車站、高醫和住宅商業區，是高市高運量公車站之一，目前有8條公車路線。原有的候車亭因老舊、窄...

黃宣分享職涯 為高雄開「我在旗津騎車夜遊」歌單

高雄市青年局為青年打開職涯視野最廣角，昨晚在衛武營國家藝術文化中心表演廳舉辦大師論壇，邀請2021金音獎最佳創作歌手YE...

身障在外不便 高市議員催生App協助

高雄市有14萬身心障礙人口，因住宿、交通與飲食不便，近7成不愛出門。有議員因受傷拄枴杖一段時間，深感不便，因而催生身障專...

輸水幹管破裂 北高雄今年已9起

北高雄口徑300毫米以上的自來水管今年破裂滲漏增至9件，是前年4.5倍，影響的戶數逐年創新高，民怨不斷，台水公司指早年水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。