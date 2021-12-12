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等公車不怕風吹日曬了 高市後驛公車站幫乘客撐傘
高雄捷運後驛站公車站鄰近高雄火車站、高醫和住宅商業區，是高市高運量公車站之一，目前有8條公車路線。原有的候車亭因老舊、窄小已不敷使用，高市交通局重新打造後驛站1號、2號出口候車亭，除了營造大空間外，還有LCD公車動態和手機充電座。
嶄新的後驛公車站亭在外觀造型簡潔俐落，打造城市時尚感，夜間更利用投光燈、地底崁燈、屋頂流線型燈帶等，營造夜間城市美感。交通局表示，屋頂造型也呼應後驛商圈「彩繪天空傘」，站體背板使用大片強化玻璃和噴砂方式呈現高市主要觀光景點，期能成為新的打卡熱點。附近居民說，候車亭有雨傘很有趣，整體變得生動、活潑。
公車族李小姐說，之前等車常因人太多沒辦法在亭內遮風避雨，新的候車亭寬敞、舒適，還有公車動態資訊和USB充電座，真的非常方便。精通局表示，希望讓候車亭不只是等車的空間，也是乘客體驗城市街道美感的裝置藝術。捷運後驛站公車站以時尚、觀光、科技和舒適等四大概念設計。
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