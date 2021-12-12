等公車不怕風吹日曬了 高市後驛公車站幫乘客撐傘

高雄捷運後驛站公車站鄰近高雄火車站、高醫和住宅商業區，是高市高運量公車站之一，目前有8條公車路線。原有的候車亭因老舊、窄小已不敷使用，高市交通局重新打造後驛站1號、2號出口候車亭，除了營造大空間外，還有LCD公車動態和手機充電座。

嶄新的後驛公車站亭在外觀造型簡潔俐落，打造城市時尚感，夜間更利用投光燈、地底崁燈、屋頂流線型燈帶等，營造夜間城市美感。交通局表示，屋頂造型也呼應後驛商圈「彩繪天空傘」，站體背板使用大片強化玻璃和噴砂方式呈現高市主要觀光景點，期能成為新的打卡熱點。附近居民說，候車亭有雨傘很有趣，整體變得生動、活潑。