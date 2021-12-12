參加高雄「霓虹派對」 送五月天演唱會門票
高市觀光局12月每週末在愛河畔舉行「霓虹派對 NEON PARTY 2.0」，首週末吸引逾4萬人參加。觀光局再加碼，11、12日及18、19日參加，可抽五月天跨年演唱會門票2張。
觀光局今天發布新聞稿表示，本週末11、12日「霓虹派對 NEON PARTY 2.0」再邀集67家風格餐飲和手作品牌到愛河畔設攤，昨天不少攤位均吸引民眾大排長龍。
此外，觀光局並在會場入口旁草地設置霓虹舞台，讓民眾可在草地上聆聽表演，本週末霓虹舞台四周加裝數顆空飄熱氣球，從早到晚都有很多民眾和熱氣球合照，看著熱氣球隨風飄逸，也更吸引民眾駐足停留聽歌。
另觀光局今天宣布，11、12日及18、19日，參加霓虹派對與霓虹裝置合照，分享到高雄旅遊網臉書活動貼文串，並Tag一名好友「來高雄一路玩到2022」，就有機會得到12月26日五月天「好好好想見到你」2022高雄跨年版演唱會門票2張，盼吸引更多民眾來高雄玩。
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