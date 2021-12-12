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黃宣分享職涯 為高雄開「我在旗津騎車夜遊」歌單

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
黃宣（左）為參與挑戰賽成功者獻唱。圖／高雄市青年局提供
黃宣（左）為參與挑戰賽成功者獻唱。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局為青年打開職涯視野最廣角，昨晚在衛武營國家藝術文化中心表演廳舉辦大師論壇，邀請2021金音獎最佳創作歌手YELLOW黃宣，分享他與音樂相戀、倦怠又熱戀的過程。青年局長張以理與黃宣一起為高雄開立「我在旗津騎車夜遊」歌單，張先選了黃宣的「一天」，黃宣接續補上DAZZLE、Make My、a love song、Metropole、NaaNaaNaa，展現他對高雄的印象。

歌手黃宣身兼音樂製作人、編曲人、詞曲創作者、歌手及演員身分，以獨特曲風及狂放不羈的舞台魅力深受樂迷喜愛，曾與彭佳慧、熊仔、9m88等許多知名音樂人合作。黃宣分享自己接觸音樂、自學音樂，甚至中途因為風格與「他人眼中的樣子」不同而中斷音樂夢、投入不同產業的他仍持續創作。他說，當時是刻意與音樂拉開距離，因為「怕喜歡的東西變得無聊，所以選擇拉開距離重新檢視自己」。

張以理表示，大師論壇系列從首發場特邀體壇看板人物錢薇娟、廚壇松露大廚Fred廚佛瑞德，以及這次邀請樂壇新銳鬼才YELLOW黃宣分享進入音樂產業的竅門、音樂人該具備的特質等精彩內容，就是期望提供高雄青年，不同領域職人的實戰經驗及對趨勢的觀察。

張以理說，職涯議題隨著時代發展不斷變化，但有個熱門議題始終如一「興趣可以當成職業嗎？」青年局鼓勵青年應耐心、專心地用行動力證明，答案也是始終如一：「只要確立目標，做足功課，當然可以！職涯應該要有更多不同種形式與樣貌。青年局的目標是協助青年展現更加多元的職涯選擇與發展可能性。

黃宣與張以理還共同為高雄開立「我在旗津騎車夜遊」歌單，張先選了黃宣的「一天」，黃宣接續補上DAZZLE、Make My、a love song、Metropole、NaaNaaNaa，展現他對高雄的印象，現場更加碼即興歌唱演奏，讓聽眾大呼超值！青年局持續推出各項支持青年朋友們開創職涯的講座與活動，訊息公布在高雄市政府青年局粉絲專頁、IG與Line@（@youth.kcg），歡迎各界青年朋友參與。

高雄市青年局大師論壇邀請2021金音獎最佳創作歌手YELLOW黃宣，分享他與音樂相戀、倦怠又熱戀的過程。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局大師論壇邀請2021金音獎最佳創作歌手YELLOW黃宣，分享他與音樂相戀、倦怠又熱戀的過程。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局大師論壇，邀黃宣鼓勵青年。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局大師論壇，邀黃宣鼓勵青年。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理（中）與黃宣（左），即興為高雄開立歌單。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理（中）與黃宣（左），即興為高雄開立歌單。圖／高雄市青年局提供

青年 職涯 高雄市

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