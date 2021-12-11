快點生！高市市民集團婚禮 陳其邁推做月子補助

高雄市2021年市民集團婚禮今天下午於橋頭區百世新天地北大草原舉行，市長陳其邁表示，橋頭糖廠將近120年的歷史，象徵新人百年好合，今年共50對新人參與，陳其邁指出，為鼓勵新人增產報國，第一胎市府提供100小時做月子服務、第二胎160小時、第三胎240個小時，希望大家好好加油。

活動現場先由新人走紅毯，過程中主持人慢慢分享新人相識、相戀的過程，再由陳其邁擔任主婚人、高雄市議長曾麗燕擔任介紹人、橋頭地檢署長洪信旭與高市民政局長閻青智擔任證婚人，共同簽署證書。

在新人代表倒下藍色與紅色砂糖象徵結合，並由現場新人放飛手上愛心形狀的氫氣球，代表新人生旅途的開始。陳其邁表示，今年共有50對新人報名參加，因疫情、懷孕，現場共有39對出席。

其中葛先生與郭小姐在朋友介紹下認識一年相戀，家人在國外因疫情關係無法到場，目前第一胎已1歲多，剛好趕上市府的做月子補助，今天參與市民集團婚禮，蔡先生與太太因工作認識，從彼此有好感、相戀到結婚約2年多，想有不一樣的婚服，剛好太太懷孕選擇穿韓服到場。