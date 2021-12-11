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屏東斜坡上藝術節登場 縣府同步開設疫苗速打站

中央社 / 屏東縣11日電

屏東縣政府主辦的「斜坡上藝術節」今天起連續2天在潮州鎮林後四林平地森林園區登場，屏東縣衛生局在活動內開設莫德納疫苗速打站，打了疫苗還送白米，吸引不少民眾接種。

「天氣拿麼好！來斜坡上聽音樂、逛市集、打莫德納！」屏東縣長潘孟安參加藝術節開幕後，在臉書（Facebook）貼文，他邀請民眾參加藝術節「從早到晚滿滿的原住民族藝文饗宴、工藝展示等你來體驗」。

潘孟安表示，「衛生局更在斜坡上設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗速打站，下午1時至4時不間斷，打疫苗送白米。」

斜坡上藝術節明天晚上將邀請⁬新寶島康樂隊表演，11月6日新寶島康樂隊受邀在六堆300慶典in屏東「族群融合世界六堆之夜」表演時，歌手陳昇開了「六堆」玩笑。昨天6名屏東縣議員針對明晚的表演，要求陳昇公開道歉，否則不歡迎演出。

屏東縣政府原民處長顏成仁今天接受中央社記者訪問時表示，明晚的演出早在11月6日前就敲定，縣府邀請的是新寶島康樂隊，主要是團裡有牡丹鄉出身的阿Van，陳昇也是康樂隊一員，對於議員們的訴求，已向經紀公司轉達。

屏東縣政府 莫德納疫苗 藝術節

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