金門堆積廢漁網沉痾 台化奧援回收再製環保服飾

金門縣環保局今天指出，金湖鎮新塘掩埋場堆積廢棄漁網逾70公噸，在台灣化學纖維公司協助下，回收3.8公噸廢棄漁網具，最終可製成環保機能服飾。台化表示，雙方會持續合作。

金門縣環保局長楊建立今天接受中央社記者專訪時表示，近年透過各種管道及策略清除海廢漁網，但目前廢棄漁網暫置金湖鎮新塘掩埋場內，累積已超過70公噸，堆積面積相當半個籃球場大、高度約3公尺。

他指出，廢棄漁網為塑膠材質，在自然環境中難以分解，如果未能妥善處理，將造成環境嚴重負擔，而且大部分塑膠材質經前處理分類後，可以循環再利用。而金門縣海域清除及回收漁網中，多數為尼龍（學名聚醯胺，PA）材質流刺網，回收再利用經濟價值較高。

楊建立表示，環保局今年下半年起積極辦理「暫置廢漁網回收再利用示範計畫」，透過政府與企業合作，建立廢棄漁網回收再利用管道，共同解決長年累積漁網的問題。

海洋委員會海洋保育署也推動廢漁網回收再利用，建立海廢回收再利用業者名單，提供各縣市參考運用。不過，楊建立指出，經多次訪價，回收業者考量離島運輸費用昂貴、處理費工、去化再利用利潤未知等因素，合作意願普遍不高。

台化自今年上半起與嘉義縣環保局合作執行蚵繩回收再利用，金門縣環保局透過台化協助，接洽可提供回收管道的嘉義縣回收廠商，得以循環經濟模式讓廢棄物循環利用。

楊建立說明，金門縣暫置廢漁網具先在金門由僱工初步分類，再運送到台灣本島，交由嘉義回收商進行後續詳細分類後交付再利用廠商。

其中，尼龍材質廢漁網交由台化製成環保機能服飾，其它聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）材質廢漁網由回收商另交付再利用廠商，後續處理製成塑膠容器、辦公椅腳等塑膠再生產品。

台化相關人員今天告訴中央社記者，台化是台灣地區唯一利用化學法散聚回收尼龍的民間企業，可將尼龍材質的漁網以化學法加熱融熔、散聚、精煉還原成尼龍原料（己內醯胺），後經聚合、紡絲、織布等流程，由品牌廠商製作成環保機能服飾。

楊建立指出，今年下半年已完成3.8公噸廢棄漁網具回收，這個數量只占台化相關回收總處理量的九牛一毛，感謝台化大力協助。

台化表示，與金門已建立成功合作管道，雙方會持續合作。