澎湖美術家、久怪聯展 藝人許效舜書畫吸睛

澎湖縣美術家聯展及「久怪聯展」今天分別在文化局中興與文馨畫廊同步展出，其中自喻半個澎湖人的藝人許效舜也以自創一格的書畫參展，格外引人注目。

澎湖縣政府文化局表示，澎湖縣美術家聯展，今年配合海洋年，展出80多件藝術創作都與海洋為主，精彩作品，其中藝術家柯蔘海以廢棄的銀合歡枝幹創作的燈籠，極具創意，深獲民眾讚賞。

澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議長劉陳昭玲今天出席澎湖縣美術家聯展開幕活動，鼓勵藝術家們持續創作，促進地方藝術文化發展，賴峰偉與劉陳昭玲都表示，將協力籌建澎湖美術館，讓澎湖有更好的場地展覽在地藝術作品，提升澎湖藝術美學水平。

而「久怪聯展」由策展人歐柳室、藝人許效舜、前澎湖國家風景管理處長亦為知名書法家張隆城和曾在澎湖服役的文藝青年林逸峰4位藝文同好組成，作品展現澎湖島嶼的風土民情、人文習俗的生活美學。自喻是半個澎湖人的許效舜，展出自創一格的書畫等作品。

文化局表示，2項聯展展出至26日，入館時需配合防疫措施戴口罩、量體溫及手部消毒。