7戶新進寄養家庭獲授證 屏東家扶暫解安置窘境

屏東家扶中心今天為7戶新進寄養家庭舉行授證儀式，屏東家扶中心表示，寄養安置量原已達滿床的緊繃現象，7戶新進家庭加入行列，暫時解除寄養兒無家庭可用的窘境。

屏東縣政府社會處社工科科長戴如玎授證給7戶新進寄養家庭，屏東家扶扶幼主委范安煌交給新手寄養家庭服務手冊並贈送保護傘。

范安煌感謝新手寄養家庭願意打開家門照顧寄養童，他說，目前的寄養安置量已達100%，今年有7戶寄養家庭因健康等因素退場，屏東家扶寄養服務處在一個非常緊繃的狀態，7戶新手寄養家庭在此刻立即擔負起照顧寄養兒少責任，稍解無家庭可用的窘境。

屏東家扶資深社工師沈嘉美說，今年度有10戶家庭提出申請擔任寄養家庭，8戶家庭通過書面審查參加訓練，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中，寄養家庭訓練一延再延，仍沒有讓這些家庭卻步，排除萬難完成60小時的職前訓練、專家審查、社工訪查，7戶通過成為寄養家庭。

7戶寄養家庭生力軍有4戶家庭沒有生育子女，吳燕妮與許峰瑲夫妻的家庭佈置溫馨、充滿童趣，因為親友在外縣市擔任寄養家庭，兩夫妻有接觸過寄養兒少，吳燕妮說，很想將家的溫馨分享給寄養童，也讓家有孩子的笑聲，於是加入寄養行列。

屏東家扶特別邀請同是沒有生育子女，但已擔任寄養家庭8年的譚聖文及張靜宜夫妻做分享，夫妻8年來是11名寄養兒少口中的爸媽，兩人笑著說，「現在還有誰會生11個孩子呢！」很感謝屏東家扶讓他們有機會學習愛小孩，照顧小孩。