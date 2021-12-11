「城鎮之心」竣工啟用 滑步車賽沒安全防護家長心驚驚

由中央補助的前瞻工程計畫「城鎮之心」，完成體育館至雄獅堡一帶近12公頃的空間整合，成為城區大型休憩場域；今天辦工程竣工啟用典禮，主辦單位還特別辦「滑步車騎樂趣」比賽，讓將近200名的幼童在水泥地上「飆車」競速，但因為安全防護措施沒到位，讓現場家長提心吊膽，抱怨連連。

縣府建設處此次以「滑步車」比賽作為「城鎮之心」竣工啟用典禮的重頭戲之一，活動一開放報名，200個名額秒殺；今天下午包括金門縣長楊鎮浯、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金城鎮長李誠智、建設處長陳祥麟等人都到場參與，並為活動鳴槍。

只見長官鳴槍後，一堆2-4歲的幼童拼命向前衝，小朋友有的跑得超快，有的則不太熟練，還要靠後面的家長與小朋友幫忙推車，但仔細一看，幾乎大多數的小孩都沒有安全防護措施，沒戴安全帽、也沒有穿護肘護腕，加上賽場是較滑的水泥地，不而是防止打滑的柏油地，不少民眾抱怨太危險。

陳姓家長就說，看到現場小朋友幾乎全都沒戴防護措施，讓他也嚇了一大跳，怎麼官方辦的活動，這麼草率，如果孩子不慎跌倒或是擦撞，肯定超危險；陳姓家長說，沒出事還好，如果真有閃失，恐怕會被罵翻了。

針對「城鎮之心」啟用，楊鎮浯在致詞時表示，「城鎮之心」是縣府跟中央前瞻計畫爭取大概3.6億的經費，把大家所熟知的金城休閒帶，整個串連，當中歷經兩任縣長，爭取中央經費、整合各方意見，營造一個能讓鄉親安心遊戲、健康運動、親子互動的遊憩場所。

楊鎮浯點出，此區域目前還有兩處不足，一是停車空間，一是民族路的交通問題，但都已經著手處理，在停車問題方面，城中地下停車場工程已經上網招標，預計3年完成，屆時將提供該區近300個車位，有效緩解停車問題；至於民族路拓寬工程，則預計在明年第一季上網招標，併同處理該區長年以來路幅寬度不足與排水問題。