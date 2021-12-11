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「城鎮之心」竣工啟用 滑步車賽沒安全防護家長心驚驚

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
長官鳴槍後，一堆2-3歲的幼童騎著滑步車拼命向前衝，結果全都沒戴安全帽，挨批太危險。記者蔡家蓁／攝影
長官鳴槍後，一堆2-3歲的幼童騎著滑步車拼命向前衝，結果全都沒戴安全帽，挨批太危險。記者蔡家蓁／攝影

由中央補助的前瞻工程計畫「城鎮之心」，完成體育館至雄獅堡一帶近12公頃的空間整合，成為城區大型休憩場域；今天辦工程竣工啟用典禮，主辦單位還特別辦「滑步車騎樂趣」比賽，讓將近200名的幼童在水泥地上「飆車」競速，但因為安全防護措施沒到位，讓現場家長提心吊膽，抱怨連連。

縣府建設處此次以「滑步車」比賽作為「城鎮之心」竣工啟用典禮的重頭戲之一，活動一開放報名，200個名額秒殺；今天下午包括金門縣長楊鎮浯行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金城鎮長李誠智、建設處長陳祥麟等人都到場參與，並為活動鳴槍。

只見長官鳴槍後，一堆2-4歲的幼童拼命向前衝，小朋友有的跑得超快，有的則不太熟練，還要靠後面的家長與小朋友幫忙推車，但仔細一看，幾乎大多數的小孩都沒有安全防護措施，沒戴安全帽、也沒有穿護肘護腕，加上賽場是較滑的水泥地，不而是防止打滑的柏油地，不少民眾抱怨太危險。

陳姓家長就說，看到現場小朋友幾乎全都沒戴防護措施，讓他也嚇了一大跳，怎麼官方辦的活動，這麼草率，如果孩子不慎跌倒或是擦撞，肯定超危險；陳姓家長說，沒出事還好，如果真有閃失，恐怕會被罵翻了。

針對「城鎮之心」啟用，楊鎮浯在致詞時表示，「城鎮之心」是縣府跟中央前瞻計畫爭取大概3.6億的經費，把大家所熟知的金城休閒帶，整個串連，當中歷經兩任縣長，爭取中央經費、整合各方意見，營造一個能讓鄉親安心遊戲、健康運動、親子互動的遊憩場所。

楊鎮浯點出，此區域目前還有兩處不足，一是停車空間，一是民族路的交通問題，但都已經著手處理，在停車問題方面，城中地下停車場工程已經上網招標，預計3年完成，屆時將提供該區近300個車位，有效緩解停車問題；至於民族路拓寬工程，則預計在明年第一季上網招標，併同處理該區長年以來路幅寬度不足與排水問題。

楊鎮浯也說，「城鎮之心」目前只是第一階段完成，後續還有很長的路要走；除城中地下停車場興闢及民族路拓寬外，莒光湖部分風景區的細部計畫及市地重劃作業也要努力跟上，東門與南門的汙水及浯江溪汙染問題也要想辦法處理，為全區長期願景作準備。

參賽小朋友在蜿蜒的賽道上，奮力快步滑行競速，模樣超可愛。記者蔡家蓁／攝影
參賽小朋友在蜿蜒的賽道上，奮力快步滑行競速，模樣超可愛。記者蔡家蓁／攝影
「滑步車騎樂趣」比賽現場混亂，不知是太多人，還是緊張，有小朋友被嚇哭，直接撲倒在媽媽懷裡。記者蔡家蓁／攝影
「滑步車騎樂趣」比賽現場混亂，不知是太多人，還是緊張，有小朋友被嚇哭，直接撲倒在媽媽懷裡。記者蔡家蓁／攝影
地區指標性工程「城鎮之心」近日完成，今天辦工程竣工啟用典禮，與會貴賓一起上台合影。記者蔡家蓁／攝影
地區指標性工程「城鎮之心」近日完成，今天辦工程竣工啟用典禮，與會貴賓一起上台合影。記者蔡家蓁／攝影

楊鎮浯 停車場 行政院

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