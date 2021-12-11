恆基醫療新大樓啟用 如鵝鑾鼻燈塔照料半島鄉親

在地方醫療需求的殷切期盼下，斥資新台幣2.3億元的恆春基督教醫院新建大樓今天正式啟用。屏東縣長潘孟安肯定恆基猶如鵝鑾鼻燈塔般細心照料恆春半島的鄉親。

2016年強颱莫蘭蒂襲擊南台灣，造成恆基1/3院區嚴重毀損，歷經3年籌備，終於在前年10月動工，花了2年時間，斥資新台幣2億3000萬元，打造這棟地上5層、地下1層新大樓，並命名為許燦淵紀念醫療大樓。

恆基院長黃健榮指出，大樓是為了紀念出生於恆春半島，一生為醫療而奔走的許燦淵醫師而命名。1樓為急診、檢驗室、藥局、掛號室；2樓為門診區；3樓與5樓為病房區；6樓為戴娓娜禮拜堂和多功能教室。

黃健榮說，上月底已先試營運，為提供鄉親醫療需要，眼科及兒科醫師各增至4人、身心科及骨科從原本1人增至2人，還加入1名精神科醫師，預計明年會再增加家醫科醫師，今年10月以來已增加5名醫師，也將與高榮、高長、義大等醫院合作，延攬專科醫師強化醫療服務。

出席今天啟用典禮的屏東縣長潘孟安說，恆基細心照料恆春半島鄉親，猶如鵝鑾鼻燈塔般照亮大海中南來北往的每一艘船隻，讓屏東偏鄉、原民部落或是沿海的鄉親，都能得到最好照顧。

潘孟安說，過去恆基在地生產每年僅能容納13名新生兒，導致許多婦女生兒育女要遠赴百里外的地區生產；近年縣府積極爭取增設婦兒等次專科，在恆基為婦幼專責醫院後，每年容納新生兒人數提升達50名，足以暸解恆基在台灣尾的婦幼專責上扮演重要角色。

屏東縣衛生局表示，為強化醫療資源及區域聯防機制，向中央爭取醫學中心支援計畫每年9000多萬經費投入，包括恆春旅遊醫院以內科系為任務、南門醫院以外科系為任務、恆春基督教醫院以婦兒科系為任務，枋寮醫院以心導管為任務，期使恆基成為半島後送中繼站。

屏基新聞稿表示，為提供病患溫馨就診空間，大樓整體建築選用溫暖磚紅色，後方更設有花圃步道、院內看診空間也較先前寬敞、明亮；6樓戴娓娜禮拜堂則以半橢圓形的教堂窗戶設計。

原有舊大樓空間將做更有效利用，包括特殊專科門診的眼科、牙科和泌尿科會移到1樓或2樓，方便民眾看診。另外護理之家也將從原本的一層樓擴增到兩層樓，提供更多長者在地安老的優質環境。

另外，新醫療大樓取名「許燦淵」，是為紀念出身恆春半島，一生「為需要而奔走」的「恆春許醫院─許燦淵醫師」，84年前他回到半島行醫，一生盡己所能扶助弱小。