屏東國高中撒下長照產業種子 職群體驗暨博覽會秀成果

屏東縣國中技藝教育各職群體驗暨高中教育博覽會今天在屏東市千禧公園熱鬧登場，有57所國中及高中職參與，設有118個攤位，現場還有舞蹈、歌唱、調酒等表演，呈現教科書之外的多元學習成果，並宣導12年國教資訊；因應人口快速老化，屏東縣創全國先例，將長照服務納入國中技藝課程的縣市，各攤位也展現長照職前教育訓練向下札根的成果。

縣長潘孟安說，有鑑於長期照顧服務需求倍增，縣府首開全國先例，104年就將長照服務納入國中技藝教育課程，並積極與社福、醫療機構合作，開辦職前教育訓練，讓年輕學子成為長照產業的種子；長期照護除了需要福利制度支援，更需要大量年輕人力投入，期待學生透過課程教育，以同理心並付諸實際行動，投入高齡者服務行列，打造高齡友善社會。

他說，很多學生都對未來感到徬徨，國高中階段是個起點也是轉折，應該從國中就有適性的分析，找到自我的定位，希望藉由教育博覽會讓家長了解孩子的興趣，讓孩子有更多的選擇，並非萬般皆下品，唯有讀書高；此外，屏東縣國高中職學生的報到率超過9成，表示家長願意讓孩子留在屏東升學，而不是到其他縣市就讀，也感謝各學校的努力。

縣教育處表示，110學年度各國中技藝班開設15個職群，其中，全國首創將長期照顧納入各職群中，多元豐富的學習內容，不僅讓學生有更多選擇，並能適性輔導學生投入專業技能學習，奠定未來職涯能力，現場也有許多與長照相關的攤位，如長照體驗空間教室，讓學生體驗老人的行動不便、拄著拐杖等，對長照有更多認識。