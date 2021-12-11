高雄眷村嘉年華首站在岡山登場 將橫跨三軍眷村到明年

高雄是全台唯一擁有陸海空三軍眷村的城市，也是眷村保存面積最廣大的城市，高雄市政府自2014年推出「以住代護」政策，保存並活化眷村，8年來新的眷村居民進駐，形成新的眷村文化樣貌。市府文化局今年舉辦「2021高雄眷村嘉年華」，活動首站從岡山醒村起跑，陸續由左營建業新村、鳳山黃埔新村，由北往南，活動將持續到明年1月16日。

市府文化處指出，過往的歷史中，岡山是台灣重要空軍城鎮，從日治時期海軍航空隊駐紮、航空場建立，直到戰後仍設有空軍基地，讓空軍眷舍與文化深植在地。醒村和樂群村是岡山保存唯二的眷村，醒村唯海軍第六一航空廠工宿舍，樂群除了是空軍將軍村，更是台灣少數日式武官宿舍群。

今年岡山以「開門」主題策畫，除了用嘉年華活動揭開序幕，更呼應將啟動岡山眷村修復工作，要以開門來迎接眷村逐漸開放。

市府文化局長王文翠說，岡山眷村今年獲文化部在再造歷史現場專案補助後，將在醒村與樂群村同時啟動房舍修復工程，岡山將會是繼鳳山、左營後被修復活化的眷村。

此外，醒村建築因年代久遠，也與植物纏繞共生，形成自然與文史結合的「樹屋」樣貌，未來將成為眷村的特色景觀。

2021高雄眷村嘉年華活動，除音樂會、市集，為讓更多了解醒村歷史，文化局特別邀請負責醒村修復設計規畫的建築師張玉璜，帶領走讀認識眷村修復的未來；另邀請軍史老師林玉品、陳信安講解過往岡山文史；為呼應活動，也找來國內知名模型蒐藏家江敬業與楊勝斐借出多假軍機模型，到眷村展出。