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金城綜合社福館揭牌啟用 長幼關懷老少都服務
位在文化局後方、金城鎮環島北路一段的「金門縣金城綜合社會福利館」，今天上午舉行揭牌啟用，該館設定為多元複合式社會福利館，未來將提供托嬰服務與健康安老的友善環境，落實以家庭為中心，以社區為基礎之服務理念。
「金門縣金城綜合社會福利館」是由縣政府爭取中央衛生福利部補助前瞻基礎建設計畫，並自籌部分經費打造的已於日前完工，今天舉行啟用儀式，包括楊鎮浯、議員王碧珍、社會處長董燊、金城鎮鎮長李誠智等人都親臨見證。
金城綜合社會福利館室內裝修工程共投資新台幣2千多萬元，由代木營造股份有限公司承攬本案室內裝修統包工程，於今年7月23日開工，10月31日完工；另為維護工程品質，委託呂文鑫建築師負責監造，協助工程推動與監督，該館設定為多元複合式社會福利館。
董燊表示，館內1樓規劃的托嬰中心可收托0-2歲25名嬰幼兒，營造優生、優養之育兒環境；另分設金城社會福利服務中心、社區照顧關懷據點、共餐服務空間及體適能室，將提供長者營養餐食、健康促進以及體適能服務課程，藉以營造健康安老的友善環境，鼓勵長者走入社區，實現在地老化；而在2樓則設置舞蹈教室、親子館動態區、靜態區、居家托育服務中心，期能提供各年齡層不同對象之服務。
社會處表示，該館開放時間為每周二至周日，上午8時30分至中午12時，下午1時30分至5時，鼓勵民眾就近使用資源及服務，落實以家庭為中心，以社區為基礎之服務理念，提升家庭照顧品質。
因應金城綜合社福館揭牌啟用，社會處也辦理「幸福相約，擁抱『新』境」活動，安排包括「聖誕fun手作」、「奇幻心引力」、「歡樂舞林」、「微加幸福烘焙坊」及「宣導闖關營」關卡，邀請100名脆弱家庭共襄盛舉，親子同樂，場面溫馨熱鬧。
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