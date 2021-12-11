高雄青年文學獎 「荒山行」謝秉璋被譽漫畫新星

第16屆高雄青年文學獎今天舉行頒獎典禮，獲得圖像文學類首獎的謝秉璋已連年入圍，今年以「荒山行」創作拿下首獎，獲得不同專業領域評審肯定，被譽為漫畫新星。

高雄市立圖書館主辦、高雄文學館承辦的「110年高雄青年文學獎」今天在高雄文學館舉行頒獎典禮，52名得獎人及其學校校長，與評審波戈拉、徐珮芬、邱常婷及陳怡靜等一起共襄盛舉。

高雄市文化局副局長簡美玲致詞表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，很多實體活動都轉為線上活動，也無法進到校園與師生交流，但最後反而收到1194件作品，收件數創歷史新高，顯示疫情期間，高雄青年對文學的需求、創作能量反而更強大。

今年榮獲圖像文學類首獎的謝秉璋在就讀高雄中學期間即開始自學漫畫並參與投稿，連續3年都以高辨識度的畫風、幽默且富含詩意的作品入圍。

謝秉璋今年以「荒山行」創作拿下首獎，作品融合自身生物學專業，描繪登山者與自然生態間的魔幻故事，獲得三名不同專業領域評審一致肯定，是值得矚目的漫畫新星。

這次得獎者的指導老師中特別令人矚目的，是指導旗津國中學生邱玨禎榮獲今年新詩類12至15歲首獎的旗津國中數學老師吳岱砡。

吳岱砡說，因為感受到地方學生需要更多文化刺激與薰陶，所以即使因為跨學科而指導起來較為吃力，仍堅持以文字創作方式帶領同學。

主辦單位也與青年編導陳柯杰、樹德科技大學表演藝術系的學生合作，將得獎作品改編為肢體演出，融入與現場參與者的即時互動，為頒獎典禮現場展現文學的動態魅力。

不少得獎者在致詞時特別感謝主辦單位在頒獎典禮前夕舉辦「評審面對面」活動，讓他們意識到「原來文學的創作不只是一個人的事情，還有這麼多夥伴一起努力。」

主辦單位發布新聞稿表示，今年的主題「異質邊界」帶有科幻感，鼓勵青年能就被疫情影響的日常關係，思索創作新可能性，今年也收到不少疫病書寫，甚至變成一種集體療癒機制。

主辦單位指出，從圖像文學到文學劇場；從最源頭校園文學教育，一路推展至與跨領域藝術工作者的合作展演，高雄青年文學獎再次充分展現青年才有的獨特魅力。