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金門放流150萬顆文蛤苗 盼維持海洋生物多樣性

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣水產試驗所近日在海域進行文蛤苗放流活動，合計總共約放流150萬顆文蛤苗。圖／金門縣水試所提供
金門縣水產試驗所近日在海域進行文蛤苗放流活動，合計總共約放流150萬顆文蛤苗。圖／金門縣水試所提供

金門縣的成功至后湖海灘與東崗海灘是金門文蛤與花蛤的重要產地，不少人每到夏天都會指定要下海挖花蛤，金門縣水產試驗所近日就到金門海域進行文蛤苗放流活動，合計總共約放流150萬顆文蛤苗，盼透過放流工作增加蛤苗數量與海域生物資源多樣性，維護海洋資源永續發展。

金門縣水試所表示，近幾年因全球氣候變遷，使資源數量逐漸減少，成功至后湖海域及東崗海域為砂礫海灘，是文蛤的主要棲地之一，為避免生物資源枯竭與維持生物多樣性，每年都會安排放流文蛤苗。

水試所指出，像成功至后湖海灘與東崗海灘是金門文蛤與花蛤的重要產地，因海岸線多為沙質地形，適合潛沙習性的文蛤生長，這些沙灘在金門扮演著重要的角色，是許多漁民的重要經濟來源，也是民眾遊憩體驗的觀光場所，每年夏天都會吸引許多遊客與鄉親攜家帶眷到此挖蛤。

水試所此次放流文蛤苗，用以增裕海域生物資源量，他們也呼籲民眾，採捕文蛤與花蛤時應抓大放小，讓它有成長繁衍的機會，全民一起維護海洋生態環境及珍惜海洋資源。

金門縣水產試驗所在金門海域進行文蛤苗放流活動，希望增加蛤苗數量與海域生物資源多樣性。圖／金門縣水試所提供
金門縣水產試驗所在金門海域進行文蛤苗放流活動，希望增加蛤苗數量與海域生物資源多樣性。圖／金門縣水試所提供

金門 氣候變遷 漁民

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