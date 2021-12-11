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金門縣移民節熱鬧登場 楊鎮浯扮「出洋客」受矚目

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯與夫人張婭玲的新移民意象裝扮相當受歡迎，兩人抽出縣長獎，與幸運得獎者合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯與夫人張婭玲的新移民意象裝扮相當受歡迎，兩人抽出縣長獎，與幸運得獎者合影。記者蔡家蓁／攝影

金門新移民約有2800多人，金門縣政府今天舉辦移民節多元文化活動，現場有來自不同國家的新住民及家屬和在地鄉親前來共襄盛舉，歡度屬於新住民的特別節日，縣長楊鎮浯與夫人張婭玲還換上唐裝與旗袍，象徵有新移民意象的裝扮，博得現場民眾的熱烈掌聲。

由縣府社會處主辦的「移路有您~幸福相遇」移民節活動，今天上午在金門縣社會福利館廣場盛大登場，包括縣長楊鎮浯、縣長夫人張婭玲、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金沙鎮長吳有家等人也都到場參與這項活動。

此次移民節安排新住民及新二代帶來異國風情表演，同時也邀請在地特色表演團體共享盛舉。活動當日也特別設置大陸、越南、印尼及在地等多元文化體驗課程，且為了增加活動豐富性，當天也會發放摸彩劵提供參加民眾摸彩，期望讓更多民眾參與。

楊鎮浯在致詞表示，金門是開放且多元的島嶼，目前金門計有2830位新住民朋友，以本縣戶數42415戶計算，平均每15戶家庭即有1戶新住民家庭，新住民是金門大家庭中的重要一份子，對金門貢獻很大，並孕育了無數優秀的新二代子女，促進多元文化的融合，也讓金門變得更加多采多姿。

楊鎮浯強調，無論是來自中國大陸、越南、印尼或其他國家，只要來到了金門，就是金門的一份子，縣府不管是在照顧鄉親、照顧新住民朋友、照顧原住民朋友，只要是在金門這塊土地上所有鄉親，所有的好朋友都會一起為金門這美麗島嶼繼續打拚，為我們的下一代建構更美好多元的社會。

社會處長董燊表示，這次活動的主題是「多元文化交流」，現場特別安排多元文化體驗攤位，包括在地的公揹婆、挽臉體驗、高粱掃帚製作，也有代表新住民原鄉的彩繪越南斗笠、母語教學、異國服飾體驗等，不少親子搶先體驗，直說好好玩。

金門縣新住民學習中心承辦人劉家君指出，金門新移民家庭很普遍，以金城國中為例，就有21%是新二代，比例相當高，今天中心也準備很多大陸、越南等地的特色美食，民眾只要打卡，就可以獲得一份異國美食，吸引不少民眾排隊。

金門縣長楊鎮浯與夫人張婭玲的新移民意象裝扮相當受歡迎，兩人也難得俏皮放閃一下。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯與夫人張婭玲的新移民意象裝扮相當受歡迎，兩人也難得俏皮放閃一下。記者蔡家蓁／攝影
財政部北區國稅局金門稽徵所也在現場設置宣導攤位，吸引新移民打卡換好禮。記者蔡家蓁／攝影
財政部北區國稅局金門稽徵所也在現場設置宣導攤位，吸引新移民打卡換好禮。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯與夫人張婭玲還換上唐裝與旗袍，象徵有新移民意象的裝扮上台與新住民合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯與夫人張婭玲還換上唐裝與旗袍，象徵有新移民意象的裝扮上台與新住民合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦移民節多元文化活動，會中有越南等地的民俗舞蹈演出。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天舉辦移民節多元文化活動，會中有越南等地的民俗舞蹈演出。記者蔡家蓁／攝影
金門縣新住民學習中心今天現場也設置越南攤位，承辦人劉家君（右一）與新移民教民眾說越南話。記者蔡家蓁／攝影
金門縣新住民學習中心今天現場也設置越南攤位，承辦人劉家君（右一）與新移民教民眾說越南話。記者蔡家蓁／攝影

金門 新住民 新移民

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