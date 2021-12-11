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愛河畔聽歌、看表演 熱鬧嘉年華鼓勵身障朋友外出活動
12月3日是國際身心障礙日，台灣無障礙協會今早在高雄愛河畔舉辦「 2021 國際身心障礙者日」嘉年華會，考量疫情關係取消路跑項目，改以藝文表演、身體檢測、輪椅體驗等項目取代，近700名身障人士在冬陽下聽歌看表演，享受戶外休閒時光。
立委許智傑、議員陳麗娜、高市府無障礙之家主任陳桂英等人參加盛會，用行動關懷身障朋友。陳桂英說，市府觀光局推廣無障礙旅遊路線，提供蓮池潭、北高崗山之眼及港區駁二特區等無障礙旅遊路線，身障朋友可多利用。
主辦單位準備白米當伴手禮，現場另提供輪椅、電腦等物資給身障者使用，邀請鳳凰擊鼓藝術團、腦麻歌手程志賢、街頭藝人黃曼軒，以及一群65歲以上長者組成的老先覺樂團來現場演出。身障朋友聆聽者跟著音樂打節拍，分享說「出來走走，還有音樂可聽，滿開心的」。
台灣無障礙協會理事長陳俊福說，今年是我國施行國際身心障礙權利公約（ CRPD ）步入第七周年，活動主題是「防疫新生活走出困境」，邀請各式障別人士參與活動，藉由活動認識不同障別，還要鼓勵大家走出戶外，勇敢面對挑戰並增加各種工作機會。
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