屏東家扶7新寄養家庭報到 解寄養安置量滿床旱象

寄養家庭是家庭發生重大變故兒少替代性的家庭照顧，屏東家扶中心今年有7戶寄養家庭因健康等因素退場，寄養家庭訓練又因疫情管制一延再延，讓寄養服務處於高度緊繃狀態；屏東家扶中心今天為7戶新進寄養家庭舉行授證儀式，感謝新手寄養家庭願意打開家門照顧寄養童，成為受家暴孩子堅強的後盾和避風港，在寄養安置量已達滿床的緊繃狀態，稍解無家庭可用的旱象。

屏東家扶資深社工師沈嘉美說，今年度有10戶家扶提出申請擔任寄養家庭，8戶家庭通過書面審查參加訓練，屏東家扶即使因為疫情，寄養家庭訓練一延再延，仍沒有讓這些家庭退步，他們排除萬難完成60小時的職前訓練、專家審查、社工訪查，有7戶通過成為寄養家庭，在領到許可證的那一刻，打開家門，讓彼此生命的刻痕，多了愛的印記。

今年度培力的7戶寄養家庭生力軍，有4戶無生育子女，但他們深切期待藉由關懷弱勢兒童的這份愛，體會育兒的心；吳燕妮與許峰瑲夫妻把家佈置得很溫馨也充滿童趣，休假日去露營享受大自然，因親友在外縣市擔任寄養家庭，夫妻有接觸寄養兒少的機會，決定擔任寄養家庭時，為了更全面了解寄養服務，學習照顧寄養孩子心態與技巧，全程參加訓練課程，更購買書籍認識寄養服務，期待能整備好自己成為寄養父母，迎接寄養童的到來。