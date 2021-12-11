營造友善空間 高市邀身障者檢視公車無障礙設施

全高雄市有14萬身心障礙人口，無障礙公車比例不到一成。為營造更友善無障礙空間，高市府交通局邀集業者與身障團體辦座談會，實境體驗七家公車業者提供的無障礙設備。身障團體認同業者用心，另建議，服務司機可用「我可以扶您上車嗎？」、「請問需要我幫忙嗎？」等言詞暖心提問，增進信任感及乘車安全。

全高市公車1003輛、601輛屬無障礙公車，無障礙公車可減輕身障人士出門負擔。交通局昨與高雄市公共汽車客運商業同業公會合作合辦「無障礙公車服務SOP示範觀摩座談會」，首度邀請台灣無障礙協會、中華民國脊髓損傷者聯合會、高雄市身心障礙團體聯合總會等團體代表實地體驗公車設施。

七家公車業者準備設置通用化升降設備的大客車及中巴，活動式及抽取式的低地板斜坡渡板，共四輛不同類型的無障礙公車到場。台灣無障礙協會理事長林俊福指出，很多簡易的機械故障排除不困難，但多數無障礙公車司機不擅長，萬一遇上故障會手忙腳亂，業者可安排教育課程，講解簡易機械故障排除技巧，此外駕駛長若能具備更多同理心，可降低身障者外出的焦慮不安。

中華民國脊髓損傷者聯合會副理事長張木藤建議，市面上輪椅種類多，駕駛長熱心幫忙，反而因為不熟悉可能產生安全疑慮，協助前可先詢問身障者。高雄市身心障礙團體聯合總會常務理事蘇國禎說，公車業者每年應至少實地演出一次，強化駕駛長熟練度。