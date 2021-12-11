快訊

誇張！紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

營造友善空間 高市邀身障者檢視公車無障礙設施

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府交通局邀業者與身障團體辦座談會，身障團體代表檢視現有的無障礙設備。圖／高市交通局提供
高市府交通局邀業者與身障團體辦座談會，身障團體代表檢視現有的無障礙設備。圖／高市交通局提供

高雄市有14萬身心障礙人口，無障礙公車比例不到一成。為營造更友善無障礙空間，高市府交通局邀集業者與身障團體辦座談會，實境體驗七家公車業者提供的無障礙設備。身障團體認同業者用心，另建議，服務司機可用「我可以扶您上車嗎？」、「請問需要我幫忙嗎？」等言詞暖心提問，增進信任感及乘車安全。

全高市公車1003輛、601輛屬無障礙公車，無障礙公車可減輕身障人士出門負擔。交通局昨與高雄市公共汽車客運商業同業公會合作合辦「無障礙公車服務SOP示範觀摩座談會」，首度邀請台灣無障礙協會、中華民國脊髓損傷者聯合會、高雄市身心障礙團體聯合總會等團體代表實地體驗公車設施。

七家公車業者準備設置通用化升降設備的大客車及中巴，活動式及抽取式的低地板斜坡渡板，共四輛不同類型的無障礙公車到場。台灣無障礙協會理事長林俊福指出，很多簡易的機械故障排除不困難，但多數無障礙公車司機不擅長，萬一遇上故障會手忙腳亂，業者可安排教育課程，講解簡易機械故障排除技巧，此外駕駛長若能具備更多同理心，可降低身障者外出的焦慮不安。

中華民國脊髓損傷者聯合會副理事長張木藤建議，市面上輪椅種類多，駕駛長熱心幫忙，反而因為不熟悉可能產生安全疑慮，協助前可先詢問身障者。高雄市身心障礙團體聯合總會常務理事蘇國禎說，公車業者每年應至少實地演出一次，強化駕駛長熟練度。

交通局指出，透過座談更了解身障者需求，也期許客運業者將示範觀摩分享給全體駕駛長，現有14條無須預約即可享無障礙公車的服務路線，每年都積極協助客運業者申請中央補助經費汰換無障礙公車。

高市府交通局邀業者與身障團體辦座談會，身障團體代表檢視現有的無障礙設備。圖／高市交通局提供
高市府交通局邀業者與身障團體辦座談會，身障團體代表檢視現有的無障礙設備。圖／高市交通局提供

身障者 高雄市

延伸閱讀

追查城中城大火責任 高市議會各黨派合組監督專案小組

帶學生參訪車廠 高市警耳提面命：有問題的不是超跑是人

華光共築社區友愛之網 身障者自立生活不受歧視

高市共好平台出力 身障社區日作「悅星小棧」歡喜開幕

相關新聞

城中城火災 議會組監督專案小組

高雄城中城大火釀46死多傷慘劇，遭祝融建物即將拆除，市府公布行政調查報告與懲處名單，國民黨議員擔心市府有「球員兼裁判」之...

愛河畔聽歌、看表演 熱鬧嘉年華鼓勵身障朋友外出活動

12月3日是國際身心障礙日，台灣無障礙協會今早在高雄愛河畔舉辦「 2021 國際身心障礙者日」嘉年華會，考量疫情關係取消...

屏東家扶7新寄養家庭報到 解寄養安置量滿床旱象

寄養家庭是家庭發生重大變故兒少替代性的家庭照顧，屏東家扶中心今年有7戶寄養家庭因健康等因素退場，寄養家庭訓練又因疫情管制...

營造友善空間 高市邀身障者檢視公車無障礙設施

全高雄市有14萬身心障礙人口，無障礙公車比例不到一成。為營造更友善無障礙空間，高市府交通局邀集業者與身障團體辦座談會，實...

收集千件軍事文物 老士官長成戰地收藏家

15歲從軍、當了快30年兵的翁克強，從士官長退休後，將過往千件收藏品分門別類展示，多任金防部司令官都慕名去參觀他的收藏館...

墾丁最大室內親子樂園 25日營業

屏東縣車城鄉墾丁泊逸渡假酒店2018年因積欠銀行逾2億元，前年法拍首拍底價6.8億元卻乏人問津，經6次法拍去年由北部建商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。