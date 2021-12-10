聽新聞
test
0:00 / 0:00
不只台積電 陳其邁：下週還有國際大廠投資高雄
高雄市長陳其邁今天說，台灣積體電路製造股份有限公司要到高雄，半導體材料廠英特格（Entegris）也看好高雄，加碼投資，下週還有一家國際大廠會宣布投資高雄。
他說，一間接一間，還會有第2、3、4間，半導體產業鏈從材料、設備到零組件，共近20家大廠準備投資高雄。
民主進步黨籍立法委員賴瑞隆在高雄小港區辦公民投票案說明會，陳其邁會中表示，這不是從天而降、不是天上掉下來的禮物，是一步一腳印、拚血拚肝，現在全世界都在看台灣怎麼在全球供應鏈扮演舉足輕重角色。
與會的經濟部長王美花說，台積電到高雄後，群聚效應會讓高雄越來越變成高科技都市。現在還有很多事不能講，「廠商來了大家就知道了。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言