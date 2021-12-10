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不只台積電 陳其邁：下週還有國際大廠投資高雄

中央社 / 高雄10日電
高雄市長陳其邁以「南飛的雁子」比喻台積電，盼帶來更多半導體產業廠商進駐台南、高雄。聯合報系記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁以「南飛的雁子」比喻台積電，盼帶來更多半導體產業廠商進駐台南、高雄。聯合報系記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁今天說，台灣積體電路製造股份有限公司要到高雄，半導體材料廠英特格（Entegris）也看好高雄，加碼投資，下週還有一家國際大廠會宣布投資高雄。

他說，一間接一間，還會有第2、3、4間，半導體產業鏈從材料、設備到零組件，共近20家大廠準備投資高雄。

民主進步黨籍立法委員賴瑞隆在高雄小港區辦公民投票案說明會，陳其邁會中表示，這不是從天而降、不是天上掉下來的禮物，是一步一腳印、拚血拚肝，現在全世界都在看台灣怎麼在全球供應鏈扮演舉足輕重角色。

與會的經濟部長王美花說，台積電到高雄後，群聚效應會讓高雄越來越變成高科技都市。現在還有很多事不能講，「廠商來了大家就知道了。」

半導體 陳其邁 台積電

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