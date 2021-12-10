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台積電效應陳其邁今晚又爆料「下周二有大廠宣布投資」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄小港公投說明會，台電、中鋼、中油、台船等國營事業4千多名員工參加，場面盛大。記者徐白櫻／攝影
高雄小港公投說明會，台電、中鋼、中油、台船等國營事業4千多名員工參加，場面盛大。記者徐白櫻／攝影

公民投票前一周，立委賴瑞隆今晚在高雄小港區辦公投說明會，號召台電、台船、中鋼、中油等國營事業4千多名員工參加，場面盛大。繼英特格加碼投資高雄後，高雄市長陳其邁今晚又拋出震撼彈說，下周二會有另一間半導體世界大廠宣布來高雄投資，這一切不是天上掉下來，全是一步一腳印爆肝拚出來的成果。

受到日前同黨立委邀請熱舞團體開場演出引來爭議影響，今晚說明會臨時取消開場媽媽土風舞團演出，直接由賴瑞隆登台開講。勞動部長許銘春與經濟部長王美花接力開講，細數政府照顧勞工、今年經濟成長率高達6.09％等執政成績。

王美花說，台灣防疫成績是全世界第一名，近年台商回流投資超過1兆5千萬，今年經濟成長率6.09％，今年內可達成前總統馬英九任內喊出的「六三三」口號；台積電來高雄投資，若缺電就不能稱為台積電，三接遷移至少要花11年時間，電量缺口等同500萬噸燃煤，最後只能轉向台中、高雄要電，大家要投不同意票。

陳其邁壓軸演說，他表示，蔡英文總統半夜接他的電話接到快翻臉，台積電宣布投資後，有一就有二，有二就有三，世界最大的半導體材料廠英特格宣布加碼投資看好高雄，他在這裡要告訴大家，下周二還有一家世界大廠會宣布投資高雄，一間接一間，還會有第二間、第三間，半導體產業鏈從材料、設備到零組件，近20家大廠準備在高雄投資，「我要在這裡告訴大家，這不是憑天而降，不是天上掉下來的禮物，這是一步一腳印，爆血爆肝拚來的」，全世界大家都在看，台灣如何在全球供應鏈扮演舉足輕重角色，大家也在看12月18日公投結果，看台灣經濟能否跟世界接軌。

經濟部長王美花說，台灣今年經濟成長率可達6.09％，今年內達成前總統馬英九任內喊出的「六三三」口號。記者徐白櫻／攝影
經濟部長王美花說，台灣今年經濟成長率可達6.09％，今年內達成前總統馬英九任內喊出的「六三三」口號。記者徐白櫻／攝影
高雄小港公投說明會，台電、中鋼、中油、台船等國營事業4千多名員工參加，場面盛大。圖／立委賴瑞隆服務處提供
高雄小港公投說明會，台電、中鋼、中油、台船等國營事業4千多名員工參加，場面盛大。圖／立委賴瑞隆服務處提供
勞動部長許銘春細數政府照顧勞工的多項政策。記者徐白櫻／攝影
勞動部長許銘春細數政府照顧勞工的多項政策。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆（左三）在高雄小港辦公投說明會，邀請經濟部長王美花（右三）、勞動部長許銘春（左二）登台演說，眾人做出不同意手勢。記者徐白櫻／攝影
立委賴瑞隆（左三）在高雄小港辦公投說明會，邀請經濟部長王美花（右三）、勞動部長許銘春（左二）登台演說，眾人做出不同意手勢。記者徐白櫻／攝影

半導體 台積電

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