台積電效應陳其邁今晚又爆料「下周二有大廠宣布投資」

公民投票前一周，立委賴瑞隆今晚在高雄小港區辦公投說明會，號召台電、台船、中鋼、中油等國營事業4千多名員工參加，場面盛大。繼英特格加碼投資高雄後，高雄市長陳其邁今晚又拋出震撼彈說，下周二會有另一間半導體世界大廠宣布來高雄投資，這一切不是天上掉下來，全是一步一腳印爆肝拚出來的成果。

受到日前同黨立委邀請熱舞團體開場演出引來爭議影響，今晚說明會臨時取消開場媽媽土風舞團演出，直接由賴瑞隆登台開講。勞動部長許銘春與經濟部長王美花接力開講，細數政府照顧勞工、今年經濟成長率高達6.09％等執政成績。

王美花說，台灣防疫成績是全世界第一名，近年台商回流投資超過1兆5千萬，今年經濟成長率6.09％，今年內可達成前總統馬英九任內喊出的「六三三」口號；台積電來高雄投資，若缺電就不能稱為台積電，三接遷移至少要花11年時間，電量缺口等同500萬噸燃煤，最後只能轉向台中、高雄要電，大家要投不同意票。