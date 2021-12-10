屏科大、林務局推社區林業4年串連6據點 出版技術手冊

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東科技大學森林系教授陳美惠（左）與林務局共同創立全台首座「社區林業中心」，4年來串聯6個合作網絡據點，並製作5本社區林業系列技術手冊及影片發表，今天在屏科大大數據中心舉辦成果發表。記者劉星君／攝影
屏東科技大學森林系教授陳美惠（左）與林務局共同創立全台首座「社區林業中心」，4年來串聯6個合作網絡據點，並製作5本社區林業系列技術手冊及影片發表，今天在屏科大大數據中心舉辦成果發表。記者劉星君／攝影

屏東科技大學森林系教授陳美惠與林務局共同創立全台首座「社區林業中心」，4年來串聯6個合作網絡據點，並製作5本社區林業系列技術手冊及影片發表，今天在屏科大大數據中心舉辦成果發表。陳美惠說，社區林業中心盼能在台灣各地扎根，加速友善環境的鄉村發展。

陳美惠說，「社區林業2.0」時代已來臨，協助政策推動及回應社會發展需求，社區林業中心針對社區營造、里山倡議、新農業、有機農業、農村循環經濟、六級農業產業價值鏈、生態旅遊、林下經濟等當前重要的地方創生議題策略做法為，透過教育訓練、工作坊、研習會、技能訓練、國際交流等方式來培養人才。

林務局保育組組長羅尤娟說，社區林業中心除在推動社區林業計畫之外，也肩負著里山倡議的理念，除透過紙本手冊與系列影片發表，也在「社區林業計畫申辦資訊網」網站裡面，提供「典範社區」及「示範社區」的資料給未來也想一起加入社區林業的夥伴們做為借鏡與學習。

屏科大指出，社區林業中心發表的據點分別，社區產業網絡據點，高雄市寶來人文協會，藉由資源調查及盤點，來培訓解說員發展，也協助在地農特產推廣行銷；社會企業據點，花蓮縣牛犁社區交流協會，社區帶領社區的模式進行社區林業計畫的輔導陪伴及服務更多社區。

屏科大指出，除網絡據點發表，今也發表「社區林業技術手冊」共有5本，讓社區及林務人員可以更全面性、更快速的掌握社區林業計畫的精髓，便以有效管理知識及運用，更進一步瞭解台灣社區林業重點工作項目的knowhow。

屏科大

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