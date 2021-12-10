夢想不遙遠！原鄉學童到AKAME用餐孩子們探索創作甜點

每年號召名廚、名師到偏遠地區的愛飯團，今天到屏東縣瑪家鄉長榮百合國小，帶領學童們造訪，一位難求的「AKAME」原鄉餐廳，主廚Alex為家鄉的國小學童120名量身訂做法式料理，從前菜到甜點，甜點設計別出心裁，Alex說，提供各種甜點材料，讓孩子們探索，自由發揮，自己料理想要甜點，學童們玩得不亦樂乎，開心說「很好吃」。

今年愛飯團的義工名師陣容堅強，包括烘焙課邀請台中堂本麵包主廚陳撫洸、台北KEN BAKERY主廚謝志㚁、花藝課請honey DANIEL創辦人陳譓如、陶藝課由千秋陶坊主理人林永勝、造型課請斐瑟創辦人鄧泰華（鄧爸），他們分組帶領小朋友進入美學的世界，為他們開啟通往未來世界的一扇窗。

今年「夢想的距離」壓軸餐會大廚彭天恩（ALEX）的餐廳AKAME（魯凱族語，直火），幾乎一位難求，他也被美食評論家評為「台灣最會玩火的主廚」，他以直火方式，細膩處理台灣在地食材，搭配美味無比的醬料配菜，成就台灣獨立無二，屬於屏東山林的法式燒烤，幾乎是老饕們口中的美食天堂。

學童們今天來到AKAME的二館，「MATHARIRI」（魯凱族語：很多美好），二館開一年。Alex說，為部落裡的小朋友準備一場盛宴，他希望告訴山上的孩子，人生的夢想有很多可能性，但只要自己努力不懈，一定會慢慢拉近和夢想的距離，為準備這次料理籌畫1個多月，這周也只營業1、2天。

餐點菜單設計也很特別，讓孩子們探索、想像，最後一道甜點，Alex說，提供各式甜點材料，包括草莓，焦糖、巧克力、爆米花、棉花談、餅乾、蛋糕、布丁、奶酪、銅鑼燒，讓孩子們探索自由發揮，讓孩子們自己搭配甜點，「盡情玩樂、創作一切，讓孩子們設計自己料理」。

愛飯團團長許心怡說，愛飯團每年公益活動，希望把世界帶到孩子的眼前，讓他們知道生活中的美無處不在，這也許是他們人生中的第一次烘焙課、陶藝課、花藝課、造型課，第一次用刀叉吃正式的法式餐點，但誰知道未來他們中間會不會出現另一個「大師」。

許心怡說，除謝謝這麼多名師和志工一起協助完成「夢想的距離」公益活動，更要感謝愛飯團的會員們熱心支持贊助，才能完成在外界看來「不可能的任務」。