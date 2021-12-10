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迎耶誕節 高雄義享時尚廣場超大療育熊偶現身
高雄義享時尚廣場因應耶誕節及跨年即將來臨，即日起至明年1月2日推出「耶誕幸福跨年趣」檔期，推出戶外全台最大5公尺高療育熊偶，室內則有高達9公尺的夢幻奇緣耶誕樹與主題耶誕村等必訪三大熱點，另外還有「璀璨華麗聖誕村」主題展售活動，好拍、好看、好玩，不容錯過。
義享時尚廣場表示，因應耶誕節檔期，一樓義享廣場以「熊耶誕跨年樂園」為主題，打造大型療育熊偶，成為熱門打卡景點，周末期間下午及傍晚也規畫123木頭人、跳格子等各式各樣的互動小遊戲與民眾一起同樂，每個場次都吸引上百位家長帶著孩子一起加入遊玩。
義享時尚廣場邀請「世奇文創」在4樓中庭廣場進行的「璀璨華麗聖誕村」主題展售活動，即日起至28日登場，展售薑餅屋、星空屋以及禮物盒等主題造景，還有上百種耶誕主題的家飾品與變裝服飾主題商品等，也在5樓設置獨特環景用餐區，活動期間每小時降雪，民眾可一邊俯瞰4樓耶誕造景，一邊享用美食。
義享時尚廣場表示，每周除了精彩的耶誕音樂饗宴，本月18、19日也將舉辦全台獨家KAKAO FRIENDS萊恩見面會。義享時尚廣場也趁勢推出優惠活動，檔期期間，凡義享卡會員扣會員點數100點，可兌換100元電子抵用金，扣會員點數300點，可兌換500元電子抵用金等，相關活動資訊可至義享時尚廣場官網查詢。
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