迎耶誕節 高雄義享時尚廣場超大療育熊偶現身

高雄義享時尚廣場因應耶誕節及跨年即將來臨，即日起至明年1月2日推出「耶誕幸福跨年趣」檔期，推出戶外全台最大5公尺高療育熊偶，室內則有高達9公尺的夢幻奇緣耶誕樹與主題耶誕村等必訪三大熱點，另外還有「璀璨華麗聖誕村」主題展售活動，好拍、好看、好玩，不容錯過。

義享時尚廣場表示，因應耶誕節檔期，一樓義享廣場以「熊耶誕跨年樂園」為主題，打造大型療育熊偶，成為熱門打卡景點，周末期間下午及傍晚也規畫123木頭人、跳格子等各式各樣的互動小遊戲與民眾一起同樂，每個場次都吸引上百位家長帶著孩子一起加入遊玩。

義享時尚廣場邀請「世奇文創」在4樓中庭廣場進行的「璀璨華麗聖誕村」主題展售活動，即日起至28日登場，展售薑餅屋、星空屋以及禮物盒等主題造景，還有上百種耶誕主題的家飾品與變裝服飾主題商品等，也在5樓設置獨特環景用餐區，活動期間每小時降雪，民眾可一邊俯瞰4樓耶誕造景，一邊享用美食。