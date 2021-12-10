屏東旅遊再升級 成立旅服推廣中心、組顧問團隊

中央社 / 屏東縣10日電

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間國內深度旅遊需求增加，及疫後旅遊新型態，屏東縣政府組諮詢顧問團隊，設「旅遊服務推廣中心」成為全縣旅遊推廣核心據點。

屏縣府發布新聞稿表示，聘28名觀光旅運相關專家學者，籌組諮詢顧問團隊，今天舉行成立大會，未來從觀光政策發展、觀光遊程優化及觀光產業輔導面向，協助屏東旅遊再升級。

屏縣府交通旅遊處長黃國維表示，屏東觀光拚轉型，除民間成立觀光協會、公會及聯盟，旅遊服務推廣中心以縣內轉運站為交通網，串連各觀光景點，規劃接駁、郵輪式旅遊等整合資源。

黃國維說，希望旅遊服務推廣中心扮演公私部門中介角色，初期先透過觀光產業資源盤點、搜集、分析及建置，再串連各觀光元素，形成完整觀光定位與策略，達成創新智慧觀光服務，吸引更多遊客。

屏東縣政府 疫情 郵輪

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