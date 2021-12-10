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影／花40年蒐集金門文物 老士官長翁克強成戰地收藏家

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門民間軍事文物收藏家翁克強說，這個砲彈是在母校中正國小發現的，上面還有寫發現地與時間。記者蔡家蓁／攝影
金門民間軍事文物收藏家翁克強說，這個砲彈是在母校中正國小發現的，上面還有寫發現地與時間。記者蔡家蓁／攝影

15歲從軍、當了快30年兵的翁克強，從士官長退休後，他將過往近千件的各式文物收藏分門別類，整理成一間收藏館，多任的金防部司令官都慕名前去參觀過，讓他聲名大噪，成為近期很夯的民間軍事文物收藏家，甚至高中職學校也都會到收藏館去做校外教學。

「我們家在軍營旁邊，從小最常看到的就是阿兵哥，讓我立志從軍，也很喜歡蒐集相關的東西...」翁克強提起為何踏入收藏行列侃侃而談，他說，最早的收藏品就是民國60多年的民防鋼盔，他說，小時候看爸爸帶著去受訓覺得很酷，後來就把它藏起來，數年後家人才發現，但已過了繳交年限，就成為他的第一個收藏，看著上面斑駁的痕跡，他說，這是父親戴過的，特別有感情。

翁志強的收藏五花八門，有民國50多年以來的軍服、大禮服（軍便服）、汰除的鋼盔、S腰帶、彈帶等，還有入出境管制室與電影院的放映時間等戰地文物，及部隊做的杯子與紀念酒等各式文創，他說總量將近上千個。

他說，像軍服，很多都是他穿過的，但更多是別人捐贈，翁克強指出，某天有長輩打給他說，鄰居有一箱早期軍服要丟掉，問他要不要，結果他還在考慮時，聽到電話那端響起垃圾車的聲音，趕緊衝過去，才成功將衣服搶救下來，後來發現裡面有不少珍貴的大禮服。

此外，包括以前戲院的放映時間表、甚至早期入出境管制室的招牌、各式徽章、勳章與砲宣彈等，他說，早期金門有發現砲彈，都要在上面註明落彈地與時間。

他提及，某次有朋友打給他說「有好東西」，準備要當廢棄物運回台灣，當時他到現場就看這顆砲宣彈，上面還有寫金城小學（中正國小前身）59年，由於只能挑一顆，他思來想去就挑選了母校。

歷任的金防部司令官包括程邦治、賈輔義、吳達澎、葉競榮、楊天嘯、郝以知等人都先後造訪過他的博物館，不少人對他保存文物的用心表示感佩。

翁克強說，他希望可以保存這些有歷史的東西，將收藏館當作一個平台，如果有鄉親有閒置或不要的文物，他都可以收藏，他也透露，其實他的收藏品有1/3都是民眾送來的。

金門的民防自衛隊見證全民皆兵的歷史，翁克強說，有很多的文物都在民間，他也想要蒐集，但目前他僅有鋼盔跟仿製的步槍，一套自衛隊的制服都沒收藏到，實在很可惜。

翁克強的收藏館，還保存以前戲院的相關文物。記者蔡家蓁／攝影
翁克強的收藏館，還保存以前戲院的相關文物。記者蔡家蓁／攝影
金門民間軍事文物收藏家翁克強說，最早的收藏品就是民國60多年的民防鋼盔，這是父親戴過的，特別有感情。記者蔡家蓁／攝影
金門民間軍事文物收藏家翁克強說，最早的收藏品就是民國60多年的民防鋼盔，這是父親戴過的，特別有感情。記者蔡家蓁／攝影
當了快30年兵的翁克強，從軍旅退休後，他將過往近千件的各式文物收藏分門別類，整理成一間收藏館，圖為各部隊製作的紀念酒。記者蔡家蓁／攝影
當了快30年兵的翁克強，從軍旅退休後，他將過往近千件的各式文物收藏分門別類，整理成一間收藏館，圖為各部隊製作的紀念酒。記者蔡家蓁／攝影
翁克強花了快20年，透過網路與請託，將民國78年時，所有師部訂製的杯子、茶壺等全數蒐集。記者蔡家蓁／攝影
翁克強花了快20年，透過網路與請託，將民國78年時，所有師部訂製的杯子、茶壺等全數蒐集。記者蔡家蓁／攝影
金門民間軍事文物收藏家翁克強展示所蒐集的軍中大禮服，橫跨兩個時期，左手邊的大禮服，與老蔣以前穿過的同款。記者蔡家蓁／攝影
金門民間軍事文物收藏家翁克強展示所蒐集的軍中大禮服，橫跨兩個時期，左手邊的大禮服，與老蔣以前穿過的同款。記者蔡家蓁／攝影

文物 自衛隊 金門

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