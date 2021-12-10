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追查城中城大火責任 高市議會各黨派合組監督專案小組

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高市議會總照童燕珍今天臨時提案，要求議會成立監督專案小組，以釐清事故原因及責任。記者徐白櫻／翻攝
國民黨高市議會總照童燕珍今天臨時提案，要求議會成立監督專案小組，以釐清事故原因及責任。記者徐白櫻／翻攝

高雄城中城大火造成46人罹難，市府已公布行政調查報告，國民黨議員擔心市府調查有「球員兼裁判」之嫌，聯合無黨籍議員提案要求議會成立監督專案小組，以釐清事故原因及責任。提案今天順利過關，但考量之前高雄氣爆小組曾引發特定立場爭議，議長曾麗燕裁決各黨派議員聯合組成監督專案小組，小組委員尚未指定。

10月14日發生城中城大火，事隔2個多月，傷患均全數出院，市府也協助68戶受災戶完成搬家。市議會定期會今天進入二三讀會，在國民黨、無黨籍34名議員連署下，國民黨總召童燕珍臨時提案，建議議會成立「城中城火災」監督專案小組，並要求市府局處提供相關資料，以釐清事故原因及責任。

提案人童燕珍表示，監督小組不分藍綠、黨派，大家都有責任，但要讓在地議員加入。陳美雅說，城中城大火造成46人死亡，社會大眾關心與難過，盼透過專案小組調查與還原真相，並做好危老大樓公安管理，避免類似憾事再發生。

針對藍營提案，民進黨總召鄭光峰表示，監督小組成員不該單一顏色，建議比照程序委員依據比例分配，此外，監察院也有立案調查，議會沒有司法調查權，相關調查及位階要謹慎。邱俊憲、李柏毅認為，過去議會成立氣爆監督小組曾造成內部紛爭，每個議員都應該有參與權與知情權，城中城小組應該涵蓋各黨派議員。

國民黨議員蔡金晏認同監督小組成員應多元化沒有黨派之分，但綠營不該再把城中城案與氣爆案影射與連結，這樣有失公允。

經議員討論，議會通過成立「城中城火災」監督專案小組， 7或9人尚未決定，小組委員由議長曾麗燕指定。曾表示，她也認同要由各黨團聯合組成專案小組，根據議事規則第34條第3項規定，專案小組開會時會開放其他議員列席旁聽。

國民黨 氣爆

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