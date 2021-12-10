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恆春共融遊戲場動工 月琴城牆搶孤融入設計

中央社 / 屏東縣10日電

屏東縣政府今天在恆春石牌公園，辦理恆春特色遊具場工程開工動土典禮，這是恆春首座共融公園，將融入當地月琴、城牆、搶孤等特色元素設計，明年兒童節前完工。

屏東縣長潘孟安參加動土典禮時表示，雖然預計完工時間是明年5月，但盡量爭取在兒童節前完成，給孩子們最棒的禮物。

潘孟安指出，屏東縣是全國第一個推動「兒童表意權」的縣市，在打造公園之前，社區兒童可以自主表達意見，以及尊重兒童的遊戲權。

他說，縣府團隊近年陸續在縣內33個鄉鎮市設置特色或產業的遊戲場，都事前徵詢地方意見，不讓快速複製、沒有生命與靈魂的罐頭遊具，弱化兒童的遊戲經驗。

縣府表示，恆春特色遊具場在設計規劃階段即辦理參與式工作坊，邀請兒童、家長、身心障礙團體及年長者等，共同構思對於共融公園的想像，並由使用者的視角出發，同時結合生態環境、歷史背景，規劃出符合貼近民眾實際需求的遊戲設施與空間。

縣府表示，遊具場基地面積為6200平方公尺，位處猴洞山、西門附近的石牌公園，將融入月琴、城牆、搶孤、白榕園等元素，做出具有當地特色的遊具。

縣府表示，以月琴彈跳床為例，將設施做成像月琴的樣子，並結合水舞遊戲，營造出相比鄰的遊戲區域與休憩空間，家長可就近看顧孩童。

此外，還有攀岩場、六角樹屋、攀爬網、方格攻城塔、地鼠星空、高空滑梯、音樂設施、體健設施、大樹休憩區、洗手洗腳池、多功能沙坑、親子同樂鞦韆、綠帶休憩區、樹立方休憩區等多項設施。

屏東縣政府 恆春 搶孤

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