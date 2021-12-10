屏東券使用到12月底 攤商兌現率超過四成

中央推出振興五倍券，屏東縣政府推出8萬8888份屏東券振興在地攤商經濟，統計至12月9日止實際發放份數7萬7815份，實際發放金額1556萬3000元，已兌現665萬8550元，兌現率超過四成；屏東縣長潘孟安說，持屏東券的民眾可至合作店家的夜市、市場、餐飲商家使用，有些商圈也會主動出擊爭取買氣與業績。屏東券有效使用期限至今年12月31日止。收取到屏東券的店家可以直接到縣府財稅局、及東港、潮州、恆春分局，當面兌換領現金。

「屏東券就是好領好開！」縣長潘孟安說，今年受疫情的衝擊，為感謝縣內夜市攤商、餐飲業、商展等及鄉親在疫情期間的辛勞，在疫情趨緩後，縣府貼心推出200元屏東券，以小面額發行，有50元兩張、100元一張，共8萬8888份。

潘孟安說，合作店家超過1400家，陸續新增，範圍遍及市場、夜市、百貨賣場園區、市集及一般餐飲店家，已加入的合作店家有屏東夜市、潮州夜市、家樂福、屏東太平洋百貨、屏東環球百貨及勝利星村等，適用領域廣泛，也期盼店家們帶動屏東縣疫後經濟發展，創造商機。

財稅局表示，屏東攤販協會為協助平日工作繁忙的攤商們，直接準備現金供大家兌換，省去過程手續，短時間兌換150萬元，讓每個店家平均業績提升3成以上；佳冬鄉公所人員主動出擊，當地公有市場攤商們只要有意願就協助登記，短時間內蒐集屏東券、造冊，財稅局人員收到清冊後第一時間按順序分裝，讓攤商們無縫接軌換現金，達到多贏。

城鄉發展處表示，收到屏東券的攤商即日起至2022年1月14日期間，至屏縣府財稅局總局及三個分局兌領現金，各點均設立專用兌領櫃台。兌領時請攜帶申請人身分證正本及要兌換的屏東券，填寫攤位資料後即可兌換現金，手續簡便且有專人引導服務。

縣府指出，若兌換超過5萬元現金請在前一天先聯繫財稅局人員08-7338086#181洪科長；兌領金額5萬元以上也可選擇匯入申請人指定帳戶（非申請人本人帳戶也可），縣府提供免手續費的優惠。