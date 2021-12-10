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高雄議會設城中城火災監督小組 跨黨派查因究責

中央社 / 高雄10日電

高雄市議會今天審查通過臨時提案，成立「城中城火災監督專案小組」，要求高市府提供相關資料，釐清事故原因及責任。高雄市議長曾麗燕表示，小組將指派各黨團議員聯合組成。

高雄市議會今天發布新聞稿指出，中國國民黨籍高市議員童燕珍今天臨時提案要求議會成立「城中城火災監督專案小組」，提案逕提大會審議，上午審查通過，並由曾麗燕指定小組的委員。

童燕珍表示，為避免高市府調查「城中城」大火事故有「球員兼裁判」的疑慮，應由市議會成立「城中城火災監督專案小組」，高市府局處提供相關資料，以釐清事故原因及責任。

提案審查通過後，曾麗燕也回應多名市議員建議，將由各黨團議員聯合組成專案小組，她指出，根據議事規則，專案小組開會時，將開放其他議員列席旁聽。

童燕珍表示，高市府已將火警事故精進報告提交市議會，議會不分藍綠都有監督責任，建議小組成員應納入跨黨派議員。

民主進步黨籍高市議員李柏毅指出，過去市議會氣爆調查小組與司法單位調查結論大相逕庭，難以讓社會公評，建議相關調查能讓全體議員多參與，而非閉門討論。

國民黨籍高市議員蔡金晏表示，氣爆案調查已結案，與「城中城」案作連結有失公允，但也認同監督小組成員應多元化，期望透過議會監督讓事實呈現。

國民黨籍高市議員陳美雅指出，「城中城」大火造成46人死亡，監督小組成立有其必要，盼透過監督市府還原真相、做好危老大樓公安管理，避免類似憾事再發生。

民進黨籍高市議員邱俊憲表示，過去市議會成立監督小組曾造成內部紛爭，建議小組成員應囊括各黨派議員，不侷限特定黨派，調查進度也應讓其他議員知曉。

民進黨籍高市議員鄭光峰指出，此案目前監察院也有立案調查，提醒市議會無司法調查權，相關調查及位階須謹慎應對。

曾麗燕 火災

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