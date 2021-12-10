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高雄發展智慧城市 王美花、陳其邁搭乘無人小巴士上路

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右二）陪同經濟部長王美花（右三）等人搭乘無人自駕車。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右二）陪同經濟部長王美花（右三）等人搭乘無人自駕車。記者徐白櫻／攝影

高雄市發展5G AIoT技術，「亞灣新創園」已吸引42家新創與 7家國際加速器進駐，高雄市府與數位時代合辦「亞灣創新 x 新創大南方」展覽，逾200家新創團隊、國營企業與學校參展發表成果，市長陳其邁並陪同經濟部長王美花搭乘無人自駕車。王美花說，新創在高雄落地有非常好的機會，亞灣區占地寬廣，擁有得天獨厚的環境當無人載具的示範場域。

「亞灣創新 x 新創大南方」展今明兩天在高雄展覽館登場。經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、數位時代榮譽發行人何飛鵬、AIT高雄分處長禹道瑞等人到場替新創團隊加油打氣，並在會後體驗5G無人機競技及WinBus自駕車應用技術。

王美花說，軟硬體廠商結合新創帶動國營企業轉型，盼台電、中油等國營企業扮演以大帶小角色，目前鴻海大樓1300多坪的用地已經快滿了，未來要思考如何擴大場域，新創在高雄落地有非常好的機會。

陳其邁表示，新創園區在亞灣區蓬勃發展，這裡是最完整的試驗場域，提供各式各樣的驗證，基礎建設、商業模式與服務模式都是練兵最佳地點，高雄展覽館旁邊就是遊艇碼頭，港灣地區位置絕佳，也是一些軟體或新創公司的最好的擘畫地點。

車輛研究測試中心指出，WinBus是全台第一台自行設計研發與打造產品，自駕小巴士在固定或封閉式場域內，車輛無須人為介入，可完成所有駕駛和環境監測功能，第一代、第二代WinBus同時在高雄現身，提供民眾靜態體驗；藉由此次自駕科技技術分享，可望將吸引更多自駕新創產業進駐，讓高雄成為發展自駕車、無人機及自駕船的智慧城市。

高雄市長陳其邁（右四）陪同經濟部長王美花（右五）在光榮碼頭搭乘身後的無人自駕車。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右四）陪同經濟部長王美花（右五）在光榮碼頭搭乘身後的無人自駕車。記者徐白櫻／攝影

王美花 陳其邁 高雄市

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