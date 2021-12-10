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金門國家公園管理處辦淨灘 清出1千多公斤海漂垃圾
金門國家公園管理處轄內的海岸40.43公里，緊鄰中國大陸，廈門九龍江流域，以致海漂垃圾易經潮汐漂達金門海岸，金管處近日舉辦淨灘活動，號召同仁與志工等計150人左右參與，總計清理垃圾約1000餘公斤，讓海灘可以乾淨一陣子。
金門國家公園管理處表示，為加強與園區各社區間之夥伴互動關係並有效結合民間團體資源，近日結合古寧頭社區發展協會假安東一營區海岸舉辦淨灘活動，參加單位除古寧頭社區發展協會外，包含內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊及金管處員工、委外清潔人員等計150人。
金管處處長鄭瑞昌表示，海洋生態保育為目前全球關注焦點議題，尤以海洋垃圾更是首要處理問題，金門的海漂垃圾問題嚴重，金管處為維護海岸線環境清潔，自103年起每年編列約600萬元海漂垃圾清除經費，109年因應「向海致敬」政策，再向行政院爭取「向海致敬」350萬元經費增加辦理海岸海漂垃圾清除範圍，於110年與財政部國有財產署北區分署金馬辦事處合作，並將未登錄地納入清潔範圍及增加清除頻率並發包委外勞務清潔案辦理例行性海漂垃圾清除。
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