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陳昇開六堆玩笑 屏議員：不道歉不歡迎演出

中央社 / 屏東縣10日電

屏東縣藍綠6名議員今天召開記者會，要求歌手陳昇對於11月6日在「六堆之夜」所說的「走了300年才『六堆』」之語道歉，否則不歡迎他12日到「斜坡上的藝術節」演出。

屏東縣政府11月6日舉辦六堆300慶典in屏東「族群融合世界六堆之夜」，邀請新寶島康樂隊表演，歌手陳昇在台上說「走了300年才六堆笑死人了，我們家已經60、70堆墓仔埔了」，引起客家民眾不滿。

11月9日縣議員李世淦等人在議會質詢時要求陳昇公開道歉，指陳昇污衊族群，當時陳昇接受媒體訪問時表示，「同一個幽默，兩岸看不一樣」，他希望各界將他撇出政治語言與低度幽默，他認為創作者如果會有擔心別人反應的疑慮，那就不是正常的演藝者。

屏東縣政府12日舉辦的「斜坡上的藝術節」是原民活動，再度邀請新寶島康樂隊表演，藍綠議員今天召開記者會，出席的有國民黨客家議員李世淦、國民黨外省議員唐玉琴、國民黨閩南議員林郁虹及黃明賢、來義鄉原住民議員潘正義及民進黨閩南議員方一祥。

李世淦表示，事發至今，陳昇沒對「六堆客家之夜」的不當言論發表道歉，縣府也以「舞台效果」等不負責任言詞敷衍了事。客家六堆延伸的是忠義精神「請尊重客家文化」，「說錯話就應道歉，道歉很難嗎?」

李世淦說，六堆鄉親還沒平復的心情又被挑起，沉默不等於允許，更不是縱容。

潘正義說，陳昇上台前先公開道歉，否則不歡迎陳昇上台表演，團隊其他成員沒有問題，陳昇本人應該道歉。

議員們表示，縣政府12日「斜坡上的藝術節」再次邀請新寶島康樂隊演出，縣政府完全不在乎有人傷了客家鄉親的情感，不重視客家民意，任由藝人隨興輕謾客家文化，而沒有替自己的縣民發聲，捍衛歷史文化尊嚴。

議員們認為陳昇是以「天龍國」看屏東，言論帶有污衊地方的性質，要求，陳昇對11月6日當晚不當言論公開道歉，未公開道歉前不得上台演出；縣政府不得邀請有傷害族群、傷害屏東的演藝團體演出任何活動；族群互相尊重、互相成長「捱等六堆」不能被侮辱、欺負，「我屏東、我驕傲」，屏東的榮耀一起守護。

屏東縣政府 藝術節 國民黨

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