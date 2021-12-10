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建商2億買下、5億整修 墾丁泊逸改名長灘 25日開張

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁長灘休閒飯店號稱打造「墾丁最大親子渡假樂園」，定本月25日正式營業，搶攻疫後國旅市場。圖／墾丁長灘休閒飯店提供
墾丁長灘休閒飯店號稱打造「墾丁最大親子渡假樂園」，定本月25日正式營業，搶攻疫後國旅市場。圖／墾丁長灘休閒飯店提供

屏東縣車城鄉墾丁泊逸渡假酒店2018年因積欠銀行逾2億元，前年執行法拍，首拍底價6.8億元，但一直乏人問津，經6次法拍在去年5月由北部建商集團以2億元買下；泊逸停業後因無人看管，成了竊賊樂園，有值物品幾乎被搬空且設施遭破壞嚴重，業者大手筆斥資近5億元整修，改名墾丁長灘休閒飯店，號稱打造「墾丁最大親子渡假樂園」，定本月25日正式營業，搶攻疫後國旅市場。

墾丁長灘休閒飯的前身墾丁泊逸渡假酒店，原為六福集團旗下的六福莊渡假飯店，2015年以9億元賣給墾丁渡假村，但接手改名後營運狀況不佳，2018年初歇業後，因積欠銀行超過2億元被法院查封拍賣；當時地上9層、地下1層的酒店加上員工宿舍，首拍底價6.8億，因墾丁正值陸客及國旅市場縮減，又逢物價貴的衝擊，觀光不振，6度降價拍賣以2億元拍出。

買家的大股東是北部知名建商集團，看準疫情後親子出遊的商機，耗資近5億元大整修，因館內電纜線全被剪斷竊走，上百間客房遭人破壞闖入，值錢物品全被搬光，數百坪的中庭廣場嚴重積水，業者重新規畫打造親子遊樂場，包括超大型兒童球池、兒童賽車場、戲水池等，號稱是「墾丁最大親子渡假樂園」。

長灘飯店執行長蔡承憲說，恆春地區的觀光旅遊消費者多為年輕與壯年族群，卻缺少專門提供親子體驗的渡假飯店， 長灘的位置正面海口港，是恆春半島唯一同時擁有海港及沙灘的合法大型飯店，有專為親子設計的兒童遊樂設施，鄰近海生館、福安宮、四重溪溫泉，步行即可抵達海口沙灘，享受豐富的海陸活動，是適合小朋友放電、爸爸媽媽放鬆和阿公阿嬤放空的親子渡假飯店。

墾丁長灘休閒飯店號稱打造「墾丁最大親子渡假樂園」，定本月25日正式營業，搶攻疫後國旅市場。圖／墾丁長灘休閒飯店提供
墾丁長灘休閒飯店號稱打造「墾丁最大親子渡假樂園」，定本月25日正式營業，搶攻疫後國旅市場。圖／墾丁長灘休閒飯店提供
墾丁長灘休閒飯店號稱打造「墾丁最大親子渡假樂園」，定本月25日正式營業，搶攻疫後國旅市場。圖／墾丁長灘休閒飯店提供
墾丁長灘休閒飯店號稱打造「墾丁最大親子渡假樂園」，定本月25日正式營業，搶攻疫後國旅市場。圖／墾丁長灘休閒飯店提供
墾丁長灘休閒飯店號稱打造「墾丁最大親子渡假樂園」，定本月25日正式營業，搶攻疫後國旅市場。圖／墾丁長灘休閒飯店提供
墾丁長灘休閒飯店號稱打造「墾丁最大親子渡假樂園」，定本月25日正式營業，搶攻疫後國旅市場。圖／墾丁長灘休閒飯店提供
墾丁長灘休閒飯店號稱打造「墾丁最大親子渡假樂園」，定本月25日正式營業，搶攻疫後國旅市場。圖／墾丁長灘休閒飯店提供
墾丁長灘休閒飯店號稱打造「墾丁最大親子渡假樂園」，定本月25日正式營業，搶攻疫後國旅市場。圖／墾丁長灘休閒飯店提供

墾丁 親子 酒店

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