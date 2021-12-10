家樂福限期推在地農產專區 高雄六龜蜜風鈴蓮霧入選

台灣農產近期受疫情與中國暫停進口影響，農委會與量販店限期推出「我台灣我驕傲」在地農業專區，到15日前上架多款國產水果，盼刺激消費。其中高雄六龜蜜風鈴蓮霧也入選。

高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，台灣農產品近期受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、中國暫停台灣蓮霧和釋迦進口等影響，面臨多重挑戰。行政院農業委員會積極集合各縣市聯合擴大銷售，與量販店家樂福合作，12月1日至15日推出「支持台灣在地農業－我台灣我驕傲」專區，共同協助國內銷售。

家樂福總公司採購課長盧勝太表示，專區將有來自5大縣市的嚴選當季新鮮國產水果，包括高雄蜜風鈴子彈蓮霧、屏東黑珍珠蓮霧、台南柳丁、嘉義縣椪柑及台東鳳梨釋迦等，讓消費民眾可以在家樂福一次購足台灣果農的驕傲，提升消費者採購的便利性。

盧勝太也說，盼民眾用消費力量給在地最實在的支持，一起品嘗一地一物的好味道、頂級規格的果品，與農者踏實耕耘的滿滿心意。

農業局表示，高雄蓮霧一年產量約有5700公噸，以內銷為主，深受國人喜愛，六龜的蜜風鈴蓮霧經台灣果農多年改良，孕育出的子彈蓮霧果皮深紅色、外觀亮麗及隆紋明顯；且用來自中央山脈荖濃溪的灌溉，雨量充沛、日夜溫差大的地理環境，造就蓮霧果肉結實且爽脆清甜，富有淡淡蘋果風味，是外銷等級的優質選果。

農業局張清榮局長還說，冰鎮過的蜜風鈴蓮霧口感細緻多汁，擁有可媲美水梨般的甜美口感。他也推薦同樣會在家樂福上架的玉女小番茄，甜中帶酸的自然原味很是迷人。

農業局表示，會持續秉持「政府相挺、農友放心」，努力開拓國內通路，推展多元行銷，鼓勵優質農友，更讓民眾吃到農友辛勤種植的果品，用具體行動力挺農友。