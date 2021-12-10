開族群玩笑又受邀屏東演出 藍綠議員要求陳昇道歉

屏東縣府11月6日舉辦六堆300慶典in屏東「族群融合世界六堆之夜」，邀請歌手飆歌，客家議員李世淦批，歌手陳昇在舞台發言，「走了三百年才六堆、他們家已經6、70堆」，還將堆比喻為墳墓，引起客家民眾不滿。縣府12日舉行斜坡上藝術節邀請陳昇演出，藍綠議員今召開記者會要求陳昇在表演前公開道歉。

今天出席議員們，不分藍綠、不分族群，有原住民鄉來義鄉議員潘正義、客家籍議員國民黨籍李世淦、外省議員唐玉琴、議員林郁虹，國民黨籍黃明賢、民進黨籍方一祥都出席。

李世淦沉痛說，陳昇不當的言論帶有污衊地方的言詞，傷害客家情感，請尊重客家文化，「客家六堆延伸的是忠義精神」，事發至今陳昇並未對六堆客家之夜的不當言論道歉，縣府更以「舞台效果」不負責任的言詞敷衍了事。

潘正義說，新寶島康樂隊的團長阿van是牡丹鄉高士部落，希望陳昇上台前先公開道歉，否則不歡迎陳昇上台表演，團隊的其他成員是沒有問題，陳昇本人必須公開道歉。

「這不是小題大做，我們要求互相尊重」，黃明賢是客家女婿，他說，縣府竟漠視於藝人侮辱性語言，看了很震撼，也很痛心，「屏東人不會向下流文化屈服」，「看到之後當下覺得好笑，事後覺得可悲」，黃明賢說，舞台效果有很多種，拒絕下流文化，不要來屏東大放闕詞，「這不是你的演唱會」，縣府也沒有對此事做出立即反應，傷害客家族群情感。

民進黨議員方一祥說，蔡英文總統曾說，六堆三百年比照國家級慶典辦理，但國家級慶典舉辦演唱會，藝人陳昇在國家慶典上開族群玩笑，要求團隊道歉，否則不容許在屏東表演，對屏東人，不分原住民、客家人、外省人都要尊重，屏東沒有站尾包衰，沒有很俗，屏東也不是文化沙漠，請陳昇道歉。

唐玉琴說，藝人在舞台上秀過頭，出言不遜、草率，輕佻，讓人很受傷，請藝人事前做功課。

屏縣府秘書長邱黃肇崇說，藝人陳昇當天在舞台上的言詞，縣府認為不妥，當初也有告知主辦單位，要讓藝人知道地方對於這件事情的重視，予以告誡，縣府會請主辦單位轉告給藝人，請藝人對這件事情妥適處理。

藝人陳昇11月25日接受媒體採訪，對在台上開玩笑「走了300年才六堆」，當時陳昇說，「同一個幽默、兩岸看不一樣，我自己覺得講得很開心，很喜歡這感覺，喜歡屏東、喜歡六堆、喜歡一切，太多的喜歡反而變得濫情。」宣布希望各界將他撇出政治語言與低度幽默，發願以後只開高級玩笑，他認為作為創作者如果會有擔心別人反應的疑慮，「那就不是正常的演藝者」。