影／偏鄉恆春圓共融遊戲場夢 特色遊戲場明年5月啟用
屏東縣政府前年在屏東市2座公園完成兒童、乃至成人、長者都能一同歡樂的共融遊戲場，不僅他縣市來取經，也讓其他鄉鎮兒童和家長羨慕不已；縣府持續在各鄉鎮推廣，與恆春鎮公所合作在石牌公園打造南屏東首座共融遊戲場今天開工，除融入在地特色月琴、古城和搶孤等意象，並引進全國首座適合身障者玩的飛翔滑軌，還有特地從國外進口組合式飛翔森林探險遊具，且讓大小孩盡情暢玩，預定明年5月完工。
屏東恆春石牌公園特色遊具場今天上午舉行開工儀式，縣長潘孟安說，縣府團隊將在縣內33個鄉鎮市，持續設置展現地方特色或產業的遊戲場，遊戲場唯有展現在地特色，才能獨一無二，不能任由快速複製、沒有生命與靈魂的罐頭遊具，弱化兒童的遊戲經驗，縣府秉持著貼近民眾需求去設計，結合生態環境、歷史背景，並儘量保持綠地空間，以期給縣民良好休憩空間，打造宜居的友善城市環境。
受到好評的屏東市和平公園共融遊戲場由社會處主辦，恆春石牌公園由民政主辦；潘孟安說，共融遊戲場是從使用者的視角出發，符合實際需求，能讓兒童、身心障礙兒童乃至成人、長者都能在同一場域中共處、共學、共享、共玩，秉持自己的遊戲場自己蓋，讓使用者參與自己的遊戲場設計，揚棄罐頭式遊具，他請各局處至少認養1個鄉鎮，展現不同設計創意理念。
縣府民政處說，位處恆春猴洞山、西門附近的古城遊戲場，在設計規畫階段辦理參與式工作坊，邀請兒童、家長、身心障礙團體及年長者參與，共同構思對於共融公園的想像，由使用者的視角出發，規畫符合貼近民眾實際需求的遊戲設施與空間，有月琴民謠、城牆、搶孤等元素逐一變成孩童遊玩的重要節點，做出具在地特色的遊具。
民政處說，基地面積6200平方公尺，規畫水舞遊戲區、月琴意象區、攀岩場、六角樹屋、攀爬網、方格攻城塔、地鼠星空、高空滑梯、音樂設施、體健設施、大樹休憩區、洗手洗腳池、多功能沙坑、親子同樂鞦韆、綠帶休憩區、樹立方休憩區等設施，經費4千9百萬元，預定明年5月啟用，屆期將以全新面貌呈現，打造真正符合地方居民期待的特色公園。
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