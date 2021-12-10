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影／偏鄉恆春圓共融遊戲場夢 特色遊戲場明年5月啟用

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府與恆春鎮公所合作在石牌公園打造南屏東首座共融遊戲場今天開工，縣長潘孟安說，除融入在地特色月琴、古城和搶孤等意象，並引進全國首座適合身障者玩的飛翔滑軌，還有特地從國外進口組合式飛翔森林探險遊具。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府與恆春鎮公所合作在石牌公園打造南屏東首座共融遊戲場今天開工，縣長潘孟安說，除融入在地特色月琴、古城和搶孤等意象，並引進全國首座適合身障者玩的飛翔滑軌，還有特地從國外進口組合式飛翔森林探險遊具。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府前年在屏東市2座公園完成兒童、乃至成人、長者都能一同歡樂的共融遊戲場，不僅他縣市來取經，也讓其他鄉鎮兒童和家長羨慕不已；縣府持續在各鄉鎮推廣，與恆春鎮公所合作在石牌公園打造南屏東首座共融遊戲場今天開工，除融入在地特色月琴、古城和搶孤等意象，並引進全國首座適合身障者玩的飛翔滑軌，還有特地從國外進口組合式飛翔森林探險遊具，且讓大小孩盡情暢玩，預定明年5月完工。

屏東恆春石牌公園特色遊具場今天上午舉行開工儀式，縣長潘孟安說，縣府團隊將在縣內33個鄉鎮市，持續設置展現地方特色或產業的遊戲場，遊戲場唯有展現在地特色，才能獨一無二，不能任由快速複製、沒有生命與靈魂的罐頭遊具，弱化兒童的遊戲經驗，縣府秉持著貼近民眾需求去設計，結合生態環境、歷史背景，並儘量保持綠地空間，以期給縣民良好休憩空間，打造宜居的友善城市環境。

受到好評的屏東市和平公園共融遊戲場由社會處主辦，恆春石牌公園由民政主辦；潘孟安說，共融遊戲場是從使用者的視角出發，符合實際需求，能讓兒童、身心障礙兒童乃至成人、長者都能在同一場域中共處、共學、共享、共玩，秉持自己的遊戲場自己蓋，讓使用者參與自己的遊戲場設計，揚棄罐頭式遊具，他請各局處至少認養1個鄉鎮，展現不同設計創意理念。

縣府民政處說，位處恆春猴洞山、西門附近的古城遊戲場，在設計規畫階段辦理參與式工作坊，邀請兒童、家長、身心障礙團體及年長者參與，共同構思對於共融公園的想像，由使用者的視角出發，規畫符合貼近民眾實際需求的遊戲設施與空間，有月琴民謠、城牆、搶孤等元素逐一變成孩童遊玩的重要節點，做出具在地特色的遊具。

民政處說，基地面積6200平方公尺，規畫水舞遊戲區、月琴意象區、攀岩場、六角樹屋、攀爬網、方格攻城塔、地鼠星空、高空滑梯、音樂設施、體健設施、大樹休憩區、洗手洗腳池、多功能沙坑、親子同樂鞦韆、綠帶休憩區、樹立方休憩區等設施，經費4千9百萬元，預定明年5月啟用，屆期將以全新面貌呈現，打造真正符合地方居民期待的特色公園。

屏東縣政府與恆春鎮公所合作在石牌公園打造南屏東首座共融遊戲場今天開工，除融入在地特色月琴、古城和搶孤等意象，並引進全國首座適合身障者玩的飛翔滑軌，還有特地從國外進口組合式飛翔森林探險遊具。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府與恆春鎮公所合作在石牌公園打造南屏東首座共融遊戲場今天開工，除融入在地特色月琴、古城和搶孤等意象，並引進全國首座適合身障者玩的飛翔滑軌，還有特地從國外進口組合式飛翔森林探險遊具。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府與恆春鎮公所合作在石牌公園打造南屏東首座共融遊戲場今天開工，除融入在地特色月琴、古城和搶孤等意象，並引進全國首座適合身障者玩的飛翔滑軌，還有特地從國外進口組合式飛翔森林探險遊具。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府與恆春鎮公所合作在石牌公園打造南屏東首座共融遊戲場今天開工，除融入在地特色月琴、古城和搶孤等意象，並引進全國首座適合身障者玩的飛翔滑軌，還有特地從國外進口組合式飛翔森林探險遊具。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府與恆春鎮公所合作在石牌公園打造南屏東首座共融遊戲場今天開工，除融入在地特色月琴、古城和搶孤等意象，並引進全國首座適合身障者玩的飛翔滑軌，還有特地從國外進口組合式飛翔森林探險遊具。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府與恆春鎮公所合作在石牌公園打造南屏東首座共融遊戲場今天開工，除融入在地特色月琴、古城和搶孤等意象，並引進全國首座適合身障者玩的飛翔滑軌，還有特地從國外進口組合式飛翔森林探險遊具。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府 恆春

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