金沙聖誕瘋HEN大 邀你到沙美作客與藝人一起點燈

聖誕節何處去？金沙鎮公所將於12月25、26日（星期六、日）於沙美市區舉行 「2021金沙聖誕瘋HEN大」一系列活動，以金沙鎮特色及聖誕節，規劃沙美商圈燈飾佈景及美食、親子活動，營造過節歡樂氛圍，歡迎民眾屆時一起來共度聖誕節。

金沙鎮公所表示，此次活動以聖誕節活動為主軸，規劃金沙鎮「地方特色」、「文藝浪漫」、「美食小吃」、「親子互動」四大主題，活動除了晚會點燈聖誕饗宴及具特色的聖誕燈飾外，還有美食攤商特色小吃、親子互動手作體驗活動、親子兒童遊戲器材、藝人歌唱表演。

活動於12月25日上午10點開始，於每日11:00及13:00開放手作體驗活動，以最近熱門的戲劇「魷魚遊戲」 設計製作椪糖體驗、摳糖體驗競賽，及聖誕飾品手作，現場有孩童喜歡的充氣城堡及旋轉小火車，卡通台哥哥姊姊藝人表演互動，並於當日18點聖誕點燈晚會，晚會邀請藝人表演及燈飾啟用儀式，歡迎年輕朋友現場拍照打卡，一起渡過一個溫馨浪漫的聖誕節。

金沙鎮長吳有家表示，在這寒冷的冬天，歡迎大家用熱情來感受金沙聖誕節系列活動，各式燈飾結合愛情、夢幻、溫馨、星座元素，打造浪漫金沙聖誕氛圍，他們也會提供各式各樣的小朋友親子遊戲活動，期望透過活動提供一個親子互動的平台，提升沙美觀光及商業發展人潮。

相關活動相關資訊可洽金沙鎮公所FB網站，親子手作體驗活動於12月13日上午10:00開始，一律採用網路，名額有限額滿為止，歡迎大家踴躍報名。