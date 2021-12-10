高雄長庚活體捐肝 救張洪量妻立陶宛前體操國手

曾經拿到世界盃第5名的立陶宛籍體操選手Jekaterina多年前嫁給台灣歌手張洪量，卻在今年4月開始出現肝衰竭，且急速惡化，轉到高雄長庚治療後由張洪量的表弟捐肝，救回一命。

2001年，愛好音樂、創作多首經典歌曲的台灣歌手兼牙醫張洪量到波蘭拍攝蕭邦紀錄片時，在華沙對立陶宛籍的體操選手Jekaterina一見鍾情，第二天就霸氣求婚「妳的命運就是要嫁給我」。

Jekaterina曾經是世界盃第5名的體操選手，今年4月卻開始出現黃疸、倦怠、食慾不振、腹脹2個多月前肝功能惡化，合併大量腹水、肋膜積水及感染，因肝衰竭急速惡化，10月7日從台北的醫院急轉到高雄長庚進一步診治。

院長陳肇隆表示，率領的肝臟移植團隊接手治療時，患者黃疸已高達28.4毫克（正常應<1.4），加上有超過1萬CC的嚴重腹水、胸腔積水、凝血缺陷與感染症，情況危急，轉進肝臟加護病房積極治療、感染控制與營養支持後，開始評估與準備肝臟移植手術。

在獲悉活體肝移植是唯一的救命希望時，張洪量與其表弟都表達了強烈的捐肝意願。但移植團隊卻發現，2名捐贈者的左肝容積都不到30%，若捐出右肝，剩餘容積不足的左肝對捐贈者有安全的疑慮；但捐左肝雖能捐贈者安全，卻不足以應付受贈者當時的疾病嚴重度對肝臟的高度需求。

無法捐肝的訊息對張洪量來說宛如晴天霹靂，醫療團隊多次沙盤推演後也曾考慮用最困難的活體雙肝移植，由張洪量和表弟各捐左肝來湊成足夠的肝容積。幸好Jekaterina的病情在加護病房經團隊密集調整、治療後，肝腎暨凝血功能已改善到可以承受較小的單一左肝。

但經進一步評估，發現丈夫張洪量仍不適合捐肝，雖然他一再表達即使風險再高也願犧牲自己救妻，醫療團隊仍堅持，「保障捐肝者都是最重要的」，在11月2日安排由表弟捐贈左肝進行活體肝臟移植手術。

醫療團隊表示，捐肝者的血管相當複雜，醫療團隊都以豐富經驗一一克服，順利完成長達13小時的手術，並隔天就拔管脫離呼吸器、第2週轉出肝臟加護病房，沒有任何併發症，目前肝功能與黃疸指數都正常，於12月10日康復出院，讓Jekaterina直呼「奇蹟真的發生了」。

陳肇隆表示，30年來帶領團隊在高雄建立了全球肝臟移植最佳手術成果的國際標竿，目前已有123名來自海外的國際病患到高雄長庚接受活體肝移植手術包括美國、日本、菲律賓、大陸、馬來西亞、越南等，但這是第一次搶救來自歐收的危急病患，是台灣對立陶宛捐疫苗愛心的回饋。