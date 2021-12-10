高雄型農進軍恆隆行廚藝概念店 雙品牌合作「最食尚」

高雄市農業局首度與hengstyle恆隆行專櫃合作，以型農生產的食材搭配廚房家電用品研發食譜，在台北、台中、台南與高雄的廚房概念店辦理料理分享會，2小時活動可學料理，認識食材，更分享型農們的品牌故事，獲熱烈回響。農業局表示，恆農行全台廚房概念店也能看到高雄「型農本色」季刊。

型農大聯盟是由高農業局輔導成立的品牌，由超過600名在高雄種植蔬菜水果、花卉、畜牧的青年農民及從事農產加工、農業休閒及餐飲服務的成員組成，聯盟打「團體戰」，串聯一級生產、二級加工及三級服務產業，展現高雄農業特色，今年更跨品牌與恆隆行專櫃以料理分享會揭開合作序幕，共創食農產業新價值。

恆隆行布局在台北、台中、台南、高雄的廚房概念店，現成為高雄在地食材「最食尚」的展演平台，由29歲型農黃啟洋擔任示範主廚，以型農何信緯的綜合生菜、陳毅鴻的有機米、李法憲的青江菜、林欣樺的芽菜、陳冠宇的龍眼蜂蜜及自家的雞肉，設計出野菜農夫沙拉、栗子雞湯素麵、釜燒上海菜飯、干貝澄清土雞湯佐有機芽菜、醬烤松露蜜汁雞腿排等多道食譜，同時由生產者分享品牌創立及產地故事。

高餐大出身、主修法餐的黃啟洋曾遠赴澳洲、法國研習，在國內外飯店、餐廳工作、也擔任過私廚。他表示，剛開始養雞，是為了每天熬製滴雞精讓奶奶的身體更健康，後來為了傳遞食物最核心價值，決定與擔任藥劑師、鑽研草藥學的父親一起創辦「大野山雞」。