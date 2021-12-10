屏東火車站科技執法取締臨停 火車站前設身障臨停區

屏東縣府警察局改善屏東火車站前違規停車亂象，今年3月啟動科技執法取締違停後，淨空站前道路空間，但考量身障人士在火車站上下車需求，縣府相關單位會勘後，將在火車站前復康巴士專屬停車格前，增設身心障礙者臨停區，不受違規停車科技執法的取締。

縣警局交通隊指出，保障特定弱勢權益，屏東火車站前畫設復康巴士與無障礙計程車專屬停車格供特定使用，但屬專用停車格，限縮其他車種停放（含領有身心障礙停車證的民眾)，仍有部分身心障礙人士，在火車站前上、下車需求。