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屏東火車站科技執法取締臨停 火車站前設身障臨停區
屏東縣府警察局改善屏東火車站前違規停車亂象，今年3月啟動科技執法取締違停後，淨空站前道路空間，但考量身障人士在火車站上下車需求，縣府相關單位會勘後，將在火車站前復康巴士專屬停車格前，增設身心障礙者臨停區，不受違規停車科技執法的取締。
縣警局交通隊指出，保障特定弱勢權益，屏東火車站前畫設復康巴士與無障礙計程車專屬停車格供特定使用，但屬專用停車格，限縮其他車種停放（含領有身心障礙停車證的民眾)，仍有部分身心障礙人士，在火車站前上、下車需求。
縣長潘孟安說，保障身心障礙者權益，指示相關單位辦理會勘。交通隊指出，經會勘後，決議在火車站前復康巴士專屬停車格旁增設身心障礙專屬停車格，不受違規停車科技執法設備的規範及取締，讓身心障礙人士，在火車站前上、下車時不受時間限制，且設立標誌牌面告示非領有身心障礙停車證（牌）不得停放，違者加強取締。
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