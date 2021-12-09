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高雄輕軌C17至C20站將試營運 「終於開到美術館了！」
高雄輕軌C17至C20站確定在12月16日試營運，稍早「高雄點」臉書粉絲專頁貼出此消息，高雄市捷運局也證實此消息。網友在底下留言都說，「輕軌終於開到美術館了！」「以後到美術館終於不用再轉公車！」
高雄市環狀輕軌第二階段工程C17站到C20站路段11月完成履勘後，市府在交通部履勘後2天內完成所有營運前應改善事項，交通部也在12月3日發布營運許可。捷運局當時只透露C17至C20站預計12月中旬通車。
輕軌C17至C20路段通車後，營運路線將達14.7公里，範圍從23站增為26站，串聯駁二與美術館園區兩地。C17至C20站的軌道沒有草皮，而改採水泥鋪面，主要是因為C18、C20緊鄰台鐵車站，考量台鐵救災、避難需求，這兩站不適合使用植栽。為了妝點此路段的水泥軌道，捷運局在此路段規畫彩繪軌道，也成輕軌另一亮點，目前彩繪作業持續進行中，預計在16日前可完工。
捷運局長吳義隆說，輕軌二階美術館路至大順路段是下一階段通車目標，C20台鐵美術館站到C24愛河之心站預計明年底完工通車，C24愛河之心站到C32凱旋公園站，預計2023年底完工通車。
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