聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌C17至C20站將試營運 「終於開到美術館了！」

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄輕軌C17~C20站已於12月3日獲得交通部的營運許可。圖／取自高雄點臉書粉絲專頁
高雄輕軌C17~C20站已於12月3日獲得交通部的營運許可。圖／取自高雄點臉書粉絲專頁

高雄輕軌C17至C20站確定在12月16日試營運，稍早「高雄點」臉書粉絲專頁貼出此消息，高雄市捷運局也證實此消息。網友在底下留言都說，「輕軌終於開到美術館了！」「以後到美術館終於不用再轉公車！」

高雄市環狀輕軌第二階段工程C17站到C20站路段11月完成履勘後，市府在交通部履勘後2天內完成所有營運前應改善事項，交通部也在12月3日發布營運許可。捷運局當時只透露C17至C20站預計12月中旬通車。

輕軌C17至C20路段通車後，營運路線將達14.7公里，範圍從23站增為26站，串聯駁二與美術館園區兩地。C17至C20站的軌道沒有草皮，而改採水泥鋪面，主要是因為C18、C20緊鄰台鐵車站，考量台鐵救災、避難需求，這兩站不適合使用植栽。為了妝點此路段的水泥軌道，捷運局在此路段規畫彩繪軌道，也成輕軌另一亮點，目前彩繪作業持續進行中，預計在16日前可完工。

捷運局長吳義隆說，輕軌二階美術館路至大順路段是下一階段通車目標，C20台鐵美術館站到C24愛河之心站預計明年底完工通車，C24愛河之心站到C32凱旋公園站，預計2023年底完工通車。

一名網友在留言處貼出高雄市捷運局的邀請函。圖／取自高雄點臉書粉絲專頁
一名網友在留言處貼出高雄市捷運局的邀請函。圖／取自高雄點臉書粉絲專頁
高雄點臉書粉絲專頁稍早貼出輕軌C18-C20將在下周四試營運。圖／取自高雄點臉書粉絲專頁
高雄點臉書粉絲專頁稍早貼出輕軌C18-C20將在下周四試營運。圖／取自高雄點臉書粉絲專頁

高雄輕軌 美術館 捷運

延伸閱讀

高捷岡山路竹延伸線機電系統簽約 全線拚116年底通車

影／新中橫望高隧道今鑿通 台21線明年9月可安全通車

六都10大熱門房市火車站！汐止前景佳 高雄這裡買氣夯

環狀輕軌C17-C20取得營運許可 高市府：盡速通車

相關新聞

高雄輕軌C17至C20站將試營運 「終於開到美術館了！」

高雄輕軌C17至C20站確定在12月16日試營運，稍早「高雄點」臉書粉絲專頁貼出此消息，高雄市捷運局也證實此消息。網友在...

影／美呆！高雄大港橋出現6公尺高巨花

台灣燈會明年重返高雄，主展場之一的駁二藝術特區近來連連有「彩蛋」，大港橋旁的淺三碼頭上出現比人高出兩三倍的巨人花園，這件...

光陽換電站插旗金門 活動佔用停車場引洽公民眾抱怨

台灣光陽機車繼上月在金門開設離島第1家電動機車專賣店後，今天又啟用換電站，光陽宣布，短時間內推進在金門國家公園6處換電...

迎「護國神山」台積電 高市府掛保證：水電供應無虞

「護國神山」台積電將進駐高雄，橋頭科學園區今年底開放選地，和發產業園區也剛通過環評，產業似一片榮景，但缺水缺電問題如何處...

高市府宣布綠電衝全國第一 今年超標1.96倍

因應產業與能源轉型，高市府成立「綠電推動專案小組」衝綠電，預定至2026年6年內達到1GW光電設置量，結果今年度光電備案...

有驚喜！金門老兵召集令第3千名老兵出現 獨得全牛餐

2021金門老兵召集令活動，進入最後倒數時刻，第3千位老兵昨天下午接近5點報到，特約店家「圓頭肉乾」老闆薛承琛特別熱情贊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。