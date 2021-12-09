影／美呆！高雄大港橋出現6公尺高巨花

台灣燈會明年重返高雄，主展場之一的駁二藝術特區近來連連有「彩蛋」，大港橋旁的淺三碼頭上出現比人高出兩三倍的巨人花園，這件 在2019繽紛雪梨燈光音樂節展出的「巨人的夢幻花園Trumpet Flowers」經安裝測試後，今天正式登場。

高雄市副市長史哲表示，台灣燈會每件作品選件與佈局都經過審慎評估，期能在高雄夜色中完美呈現，也期待民眾賞燈時感受燈光藝術與高雄地景環境結合的城市魅力。為讓「巨人的夢幻花園」與所在環境產生恰當的比例關係，這項作品經過多次討論與定位，希望結合高雄獨特的海灣環境，從白天、黃昏、到夜晚都是夢幻場景。